داوران «صحنه» معرفی شدند؛ اجرا با فرزاد فرزین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلتفرم، محمد علیزاده، ژاله صامتی، محسن شریفیان، مهراوه شریفی‌نیا، وحید آقاپور، طاهر قریشی، مسیح زاد، سعید داخ، نیلوفر لاری‌پور، هادی زینتی، لیانا شریفیان، مهران امامیه، نوید فرح‌مرزی، سعید پورمحمودی، سینا ذکایی، مهرزاد امیرخانی، علیرضا خوراهر و مهرداد نصرتی از نام‌های شناخته‌ شده‌ای هستند که در بزرگترین رئالیتی‌شوی ایران با نام «صحنه» به داوری می‌پردازند.

اجرای «صحنه» را فرزاد فرزین بر عهده دارد.

این رئالیتی‌شو موسیقایی را حامد جوادزاده کارگردانی و تهیه کرده است و در پلتفرم فیلیمو پخش خواهد شد.

به گفته جوادزاده این رئالیتی شوی استعدادیابی موسیقی با مقیاسی متفاوت، بزرگ‌ترین تولید شبکه نمایش خانگی در زمینه برنامه‌سازی به شمار می‌رود.



مهدی سعیدی مجری طرح، فاطمه باقری مدیر محتوا، ریحانه‌ سعیدیان مدیر برنامه‌ریزی، رضا سلیمانی و میثم احمدی مدیران صدابرداری، کیانوش خسروی مدیرنورپردازی، امیررضا شفاعی مدیر فنی و مهدی هاشمی طراح دکور، امیرحسین امین‌بیگی مدیر دیجیتال و علی خلیلی مدیرتولید «صحنه» هستند.