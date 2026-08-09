به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر یکشنبه در نشست مشترک شورای اداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: حضور مشاور رئیس جمهور در امور تشکلها و احزاب را فرصتی ارزشمند برای شنیدن دغدغههای مردم، شناسایی ظرفیتها و هماهنگی بیشتر میان سطوح ملی و استانی مدیریتی برشمرد.
وی با اشاره به شعار «رفاه، انسجام و وحدت» دولت، تصریح کرد: همه مدیران استان با اتکا به پتانسیلهای طبیعی، انسانی و فرهنگی و با همکاری بخش خصوصی، نخبگان و دستگاههای اجرایی، در تلاش برای سرعت بخشیدن به مسیر توسعه هستند.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: دولت و بخش خصوصی زمانی موفق خواهند بود که دست به دست هم دهند و با اعتماد متقابل پیش بروند.
مردانی ظرفیتهای مهم استان در حوزههای پتروشیمی، سیمان، کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی، معادن، انرژیهای تجدیدپذیر و شرکتهای دانشبنیان را فرصتی راهبردی برای تبدیل استعدادها به تولید ثروت و اشتغال پایدار دانست و بر لزوم بهرهوری، مدیریت مصرف انرژی و تکمیل طرحهای نیمهتمام بهعنوان اولویت اصلی مدیران تأکید کرد.
وی با اشاره به تجارب اخیر در حوزه پدافند غیرعامل، بر افزایش آمادگی دستگاهها، تقویت تابآوری زیرساختها و حفظ سرمایههای استان بهعنوان یک فرهنگ مدیریتی ضروری، تأکید کرد.
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