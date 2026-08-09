  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

گاردین: حملات یمن نخستین آزمون «توافق مکه» است

گاردین: حملات یمن نخستین آزمون «توافق مکه» است

روزنامه انگلیسی گاردین نوشت که حملات انتقام جویانه نیروهای مسلح یمن به عربستان می‌تواند نخستین آزمون «توافق‌نامه دفاع مشترک مکه» میان عربستان، ترکیه و پاکستان باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره به امضای توافقنامه دفاع مشترک میان عربستان ترکیه و پاکستان، ضمن ابراز تردید در خصوص تعهد کشورهای مذکور به دفاع مشترک در برابر تهدیدات احتمالی نوشت که توافق‌نامه دفاع مشترک، سه کشور بانفوذ جهان اسلام را در ائتلافی شبیه به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) گرد هم آورده است؛ آن هم در شرایطی که ریاض با حملات نیروهای مسلح یمن مواجه است.

گاردین افزود که نیروهای مسلح یمن و عربستان سعودی طی ماه گذشته تبادل حملات نظامی را تشدید کرده‌اند و یمن ممکن است نخستین آزمون توافق سه‌جانبه‌ای باشد که آماده‌سازی آن از مدت‌ها پیش آغاز شده بود.

این روزنامه همچنین به حملات اخیر موشکی و پهپادی نیروهای یمنی به مواضع مزدوران سعودی اشاره کرد که در پی آن، دست‌کم ۵۸ سرباز از نیروهای دولت یمن مستقر در عدن کشته شدند. در حمله‌ جداگانه نیروهای مسلح یمنی به جنوب عربستان نیز ۱۱ نفر زخمی شدند.

سه کشور ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان جمعه گذشته و در جریان سفر رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه به عربستان، توافق‌نامه دفاعی مشترک امضا کردند. اردوغان در این سفر با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، و محمد شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان دیدار داشت.

کد مطلب 6912123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      حق وتو چیست؟ مرگ بر امریکا وانگلیس وفرانسه
      • IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
        1 0
        وتویعنی حق غیر قانونی لغو و کنار گذاشتن هر پیشنهادی که به نفع کشورهای قدرتمند که شامل فرانسه امریکا وانگلستان ودو کشور دیگر می شود که یعد از جتگ دوم جهانی این ۵ کشور این حق زور وغیر قانونی را برای خود تصویب کردند اگر قطعنامه یا پیشنهادی به نفعشان نباشد ان را وتو یا لغو میکنند واگر به نفعشان باشد چون این ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت هستند ان را وتو نمی کنند البته ۱۰ کشور به صورت چرخشی عضور غیر دائم هستند وتغییر می کنند و حق وتو خلاف عدالت است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها