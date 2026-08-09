۲۱ کشته و ۳۷ زخمی در برخورد اتوبوس در غرب نیجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ANP، این تصادف در جاده مرادی-مداوا، در حدود ۵۵ کیلومتری شهر مدائوا رخ داد.

طبق گزارش ها، تعداد تلفات موقت ۲۱ نفر بود، در حالی که ۳۷ مجروح تحت مداوا بودند و افزود که یکی از اتوبوس ها حامل پرسنل نظامی بود.

تحقیقات برای مشخص شدن علت این حادثه آغاز شده است.

این حادثه در حالی رخ داد که مقامات نیجر در حال افزایش کمپین های آگاهی از ایمنی جاده در میان تصادفات جاده ای مکرر در این کشور بودند.

تصادفات جاده ای در نیجر رایج است و سرعت، رانندگی در حالت مستی، وضعیت نامناسب وسیله نقلیه و جاده از جمله عوامل اصلی است.

بر اساس گزارش آژانس ایمنی راه به نقل از ANP، بیش از ۷۱۰۰ تصادف جاده ای در سال ۲۰۲۵ در نیجر به ثبت رسیده است که بیش از ۱۲۰۰ نفر را کشته و بیش از ۴۴۰۰ نفر را به شدت مجروح کرده است.