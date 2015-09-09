خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تابستان رو به اتمام است و بوی ماه مهر به مشام می‌رسد، جنب‌وجوش خانواده‌ها برای تهیه لباس مدرسه و لوازم‌التحریر آغاز شده و این نکته برای دانش‌آموزان حائز اهمیت است که در سال جدید فرم مدرسه به چه رنگ خواهد بود.

با اینکه اکنون برای نظام آموزشی این نکته در بین دریایی از طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی گم است، اما مسئولان و کارشناسان آموزش‌وپرورش باید به این موضوع توجه داشته باشند که کلیدی‌ترین مسئله در ابتدا، مسئله لباس فرم مدارس هست، زیرا این موضوع مهمی برای دانش آموزان است.

رنگ‌ها مهم‌ترین عامل ایجاد نشاط است و مسئولان با کارشناسی‌های صحیح و کمک گرفتن از مشاوران و روانشناسان می‌توانند گام مؤثری را در یادگیری و نشاط دانش‌آموزان بردارند.

آب و هوای بوشهر به گونه‌ای است که رنگ لباس نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره دارد و این موضوع نیز باید در رنگ لباس مدارس مد نظر قرار گیرد.

انتخاب رنگ بر عهده مدیران مدارس است

کارشناس آموزش‌وپرورش استان بوشهر در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه کسی رنگ فرم دانش‌آموزان را تعیین می‌کند، عنوان کرد: رنگ فرم هر مدرسه بر عهده مدیر آن مدرسه است.

حال اگر آن مدیر آگاهی از معجزه و تأثیر رنگ بر دانش‌آموزان را نداشته باشد، نتیجه آن انتخاب رنگ‌هایی مانند سرمه‌ای، طوسی و خاکستری است.

لزوم انتخاب رنگ‌های شاد

روانشناس عمومی در خصوص تأثیر رنگ فرم مدرسه در گفتگو با مهر اظهار داشت: رنگ‌ها پدیده‌هایی هستند که بر احساسات و روان فرد تأثیرهای متفاوتی را دارند، لذا هر رنگ تأثیر خاصی را بر روی مغز خواهد داشت.

نادیا خرمی با اشاره به اینکه رنگ فرم مدرسه بر ایجاد نشاط یا کسل‌بودن دانش‌آموزان تأثیر مستقیم دارد، بیان کرد: رنگ‌های تیره مانع فعالیت و جنب‌وجوش در دانش آموزان می‌شود.

وی افزود: برای فعال کردن دانش آموزان در فصل پاییز و زمستان که روزهای کوتاهی دارد، استفاده از رنگ‌های شاد نیاز است، چراکه موجب ادراک هوشی و قوای روحی بیشتری می‌شود.

این روانشناس با بیان اینکه در انتخاب فرم مدارس دختران باید دقت و سلیقه ویژه‌ای به خرج داد، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه دختران برای انتخاب پوشش خود دقت و حساسیت زیادی به خرج می‌دهند لذا باید برای فرم دانش‌آموزان دختر توجه ویژه داشت.

خرمی گفت: نه‌تنها رنگ فرم دانش آموزان، بلکه در پوشش معلمان و فضای آموزشگاهی نیز باید از رنگ‌های نشاط‌آور استفاده شود.

رنگ و جنس پارچه مانتوها مناسب هوای بوشهر نیست

یکی از اولیای دانش‌آموزان در هنگام خرید فرم مدرسه عنوان کرد: نه‌تنها رنگ فرم مناسب نیست، بلکه جنس پارچه مانتوها نیز مناسب هوای بوشهر نیست.

وی با بیان اینکه مدیریت لازم بر هزینه این فرم‌ها نیز نشده است، خاطرنشان کرد: مبلغی که مانتوها در بازار به فروش می‌رسد به نسبت تولیدی‌ها بسیار مناسب‌تر است در صورت اینکه در هیچ‌جای دنیا این‌گونه نیست.

تعیین رنگ با نظر مشاوران مدارس

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش در امور بانوان در گفتگو با مهر اظهار داشت: چند رنگ از طرف اداره کل برای رنگ فرم لباس دانش‌آموزان تعیین و در هر مدرسه جلسه‌ای با حضور مدیران و انجمن اولیا برگزار می‌شود و رنگ لباس دانش آموزان را مشخص می‌کنند.

نبوی با بیان اینکه هر مدرسه مشاور دارد و می‌تواند در تعیین رنگ ها نظر دهد، افزود: پس از تعیین رنگ فرم مدارس با اصناف جلسه‌ای برگزار می‌شود و اصناف نیز برای معرفی و قرارداد با مدارس تولیدی‌هایی را معرفی می‌کنند.

برخی کارها کوچک اما مهم هستند، که با ندادن کارها به کاردان‌ها تأثیرات بدی در جامعه به ویژه در بین جوانان و نوجوانان دارند که باید با دقت نظر بالاتری انجام شود.

رنگ فرم لباس مدارس هر چند موضوعی جزئی به نظر می‌رسد ولی می‌تواند اثرگذاری بالایی داشته باشد که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

خبرنگار: نسا کروندی