موتورهای جستجوی بومی نگران هزینه سرور و پهنای باند نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین نشست شورای راهبری جویشگر بومی، در راستای ارائه گزارش از پیشرفت طرح، موضوع جویشگر «یوز» و نحوه ادامه همکاری در این طرح، برگزار شد.
برات قنبری معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه با تاکید بر حمایت وزارت ارتباطات از شرکتهای ارزشآفرین در اجرای طرح جویشگر بومی گفت: طرح جویشگر بومی یکی از طرحهای کلیدی در راستای شبکه ملی اطلاعات محسوب میشود و انجام این طرح برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ضرورت است.
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات به تمام تصمیمهای گذشته درباره طرح جویشگر بومی پایبند بوده و تصمیمهای شورای راهبری جویشگر بومی مورد تایید این وزارتخانه است، اظهار داشت: در اجرای این طرح، باید طوری حرکت کنیم که از آوردههای خوب هر کدام از شرکتها، دیگر شرکتها هم استفاده کنند؛ دستاورد خوب این طرح زمانی خواهد بود که اعلام شود شرکتهای مرتبط با این طرح به توانمندی رسیدهاند و میتوانند روی پای خود بایستند و دیگر به کمک دولت احتیاجی ندارند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، خواستار تقسیم بازار بین شرکتها، فعال شدن شرکتهای دیگر و حرکت جمعی با حداکثر استفاده از توان نخبگان بخش شد و گفت: به همه آنانی که میتوانند ارزشی بیافرینند، کمک خواهیم کرد و شرکتها نگران هزینه تهیه سرور و پهنای باند نباشند؛ سیاست شورای راهبری جویشگر بومی باید کاهش هزینههای تمام شده برای شرکتها باشد.
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