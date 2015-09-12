دکل بادآورده چگونه به گل نشست/ اوراق شدن یک جاذبه گردشگری در قشم!

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۸۷ اهالی ضلع شرقی ساحل دریا در نزدیکی روستای رمچاه قشم بعد از سه روز باد و طوفان یک روز صبح از خواب بیدار شدند و دیدند در ساحل دریا یک دکل نفتی غول پیکر جا خوش کرده است؛ آن هم یک دکل ده هزار تنی.

همان روز مردم می‌گفتند ای کاش این دکل یک کشتی بود تا آن را به کشتی یونانی تبدیل می‌کردند و یک جاذبه گردشگری دیگر در قشم ایجاد می‌شد.

برخی دیگر از اهالی تصور می‌کردند که این دکل نفتی درحال کار است. در صورتی که بعدا مشخص شد این دکل متعلق به شناورهای اماراتی بوده که چون به طوفان برخورده کرده‌اند آن را از خود جدا می‌کنند تا غرق نشوند به همین دلیل باد و طوفان آن را به ساحل آورد.

محمد رمچاهی از اهالی این روستاست که با قایق کار می‌کند و به خبرنگار مهر می‌گوید: وقتی این دکل آمد کوچک نبود، اماراتی‌ها این دکل را در دریا گم کردند. بزرگ بود. آن طرف‌تر داخل کانکس نگهبانانش هستند آهن های آن را می فروشند به یک کارخانه دوب آهن در اصفهان. هر بار که آن را می‌بینیم کوچکتر می‌شود.

محمد تأکید دارد:‌حیف است الان چند سالی است که غروب های این دریا شکل دیگری دارد. می توانست توریست جذب کند مثل کشتی یونانی کیش. ولی آن را تکه تکه می کنند فکر می کنم تا سه سال دیگر چیزی از آن باقی نماند.

وی ادامه می‌دهد: مردم روستا اوائل تصور می کردند که این یک دکل نفتی است حتی مردم روستاهای دیگر می‌گفتند که دیگر خوش به حالتان شده. وضعتان خوب شد چاه نفت پیدا کردید. ولی بعدها مشخص شد این یک دکل حفاری نیمه شناور است.

سید باقر موسوی، رئیس وقت اداره بنادر و کشتیرانی قشم، روزی که این دکل به ساحل قشم رسید به مهر گفت: سکوی نفتی متعلق به یک شرکت امارات در آب‌های ساحلی جزیره قشم به گل نشست. این سکوی نفتی عظیم‌الجثه متعلق به شرکت نفتی «دلتا مارتین سرویس» تحت اداره کشور امارات بوده است که ارتفاع آن ٨٠ متر و عمق آبخور آن به بیش از ١١ متر می‌رسد در سه‌روز گذشته بر اثر توفان دریایی، این سکوی نفتی از محل اصلی خود جدا شده و در ساحل روستای رمچاه جزیره قشم به گل نشست.

وی افزود: یگان‌های متعددی از اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان با بهره‌گیری از چندین دستگاه یدک‌کش در حال خارج‌کردن این شناور از گل و هدایت آن به محدوده پرعمق‌تر هستند.

اما بعد از مدتها تلاشعا برای خارج‌کردن دکل از محلی که به گل نشسته بود، به دلیل وزن بسیار زیاد آن به نتیجه نرسید. این دکل سه‌سال در همان مکان باقی ماند و شرکت اماراتی صاحب آن نیز هیچ اقدامی برای بازپس‌گرفتن آن انجام نداد. تا اینکه ایران خودش اقدام کرد و از طریق دفتر امور بین الملل قوه قضاییه و وزارت خارجه به سفارت امارات اعلا شد که ایران خواستار خروج این سازه از آب های ایران است.

اما ایران باز هم پاسخی نگرفت. تا اینکه در سال ۹۰ مزایده ای برای فروش این دکل ۵ پایه توسط دادگاههای داخلی قشم برگزار شد و اعلام کردند که این دکل مشکلاتی در تردد دریایی ایجاد کرده پس باید مالک به سرعت آن را خارج کند وگرنه در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار می گیرد.

به همین دلیل اکنون این دکل را که متعلق به یک شرکت ذوب آهن است هر روز تکه تکه می کنند تا آهن آن را ذوب کرده و به فروش برسانند درحالی که می شد برای این دکل غول پیکر یک بالابر نصب کرد و حتی آن را به اتاقی برای توریست ها تبدیل کرد آن وقت بود که در مدت چند سال سود حاصل از ورود گردشگر به این بخش از جزیره قشم که مهمترین جاذبه آن را طوفان دریا هدیه کرده بود، به مردم روستای رمچاه هم می رسید.