به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی، این مرجع تقلید شیعیان صبح شنبه در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با ناگوار خواندن حادثه سقوط جرثقیل که منجر به کشته و زخمی شدن ۲۹۰ نفر از زائران در مسجد الحرام شده این حادثه را تسلیت گفت و برای آمرزش روح شهیدان این حادثه فاتحه قرائت کرد.
وی با بیان اینکه این حادثه نشان میدهد که آل سعود توانایی اداره حرمین شریفین را ندارند، از بیتدبیری مقامات سعودی انتقاد کرد و گفت: کدام عقل سلیم اجازه میدهد در بالای مسجدالحرام در ایامی که میلیونها نفر برای زیارت میآیند جرثقیلی باشد که یک طوفان باعث سقوط آن شود و ۲۹۰ نفر زخمی و کشته شوند.
استاد برجسته حوزه با تأکید بر اینکه در معماریها و ساخت و سازهای معمولی نیز کنار جرثقیلها علامت خطر زدهاند تا هشداری برای رهگذران و مردم باشد، خطاب به مقامات عربستان سعودی تصریح کرد: در این مکان که میلیونها نفر میآیند، شما نه یک جرثقیل بلکه تعداد بسیاری جرثقیل گذاشتهاید و بدون اینکه به نکات ایمنی توجه کنید جان مردم را به خطر میاندازید.
وی تصریح کرد: حداقل در این یک ماه آنها را جمع کنید و بعد دوباره سرکار کنید؛ این چه عقل و چه مدیریتی است؟ مسجدالحرام حرم امن است و نباید بر اثر بیتدبیری این همه حاجی شهید و مجروح شوند.
آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به بهانههایی که مقامات سعودی در این باره مطرح کردهاند، یادآورشد: میگویند طوفان آمد؛ در حالی که باید به آنها گفت شما باید احتمال طوفان را بدهید و برای آن تدبیر و راه چاره اتخاذ کنید؛ همه کسانی که ساختمان میسازند احتمال خطر میدهند، هشدار میدهند و مینویسند، این دلیل بر ناآگاهی است.
وی همچنین از ساخت و سازهای اطراف مسجد الحرام و برجهای بسیار بلند که ابهت و شکوه این مکان مقدس را تحت الشعاع قرار داده انتقاد و ابراز تأسف کرد و گفت: هر کجا که یک بنای مهم مذهبی یا غیر مذهبی یا باستانی وجود دارد شهرداریهای آن مناطق به دلیل اهمیت آن بنا اجازه نمیدهند که ساختمانی مرتفعتر از آن ساخته شود.
این مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: متأسفانه در اطراف مسجد الحرام بناها و برجهایی ایجاد کردهاند که دهها مرتبه بالاتر از مسجدالحرام است، و برجها و ساختمانهای سر به فلک کشیده عظمت و شکوه این مکان مقدس را تحت الشعاع قرار داده است.
وی افزود: این چه درایتی است که شما دارید؟ عیب کار این است که اینها حرمین شریفین را گویا ملک شخصی خودشان میدانند و هر طوری خواستند عمل میکنند.
آیت الله مکارم شیرازی اضافه کرد: باید با بزرگان و علمای اسلام مناطق دیگر مشورت کنند، این برجها را ویران کنند و از بین ببرند تا مسجد الحرام ابهت خود را باز یابد، نگذارید یک طبقه بالاتر از آن بسازند.
وی افزود: اینها سؤالاتی است که ما داریم که قطعا جواب ندارند، لازم است علمای اسلام در این باره فکر کنند و نصیحت و اعتراض کنند که این راه و روش شما درست نیست که درباره مسجد الحرام عمل میکنید. امیدواریم ان شاءالله خداوند به همه آگاهی کافی بدهد تا بتوانیم از این افتخارات اسلام کاملا پاسداری کنیم و آنها را محفوظ بداریم.
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