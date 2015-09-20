ارسلان قاسمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات شیلاتی به روسیه، اظهارداشت: هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.

وی با بیان اینکه صادرات نیازمند شرایط خاصی است، افزود: صادرات نیاز به بازاریابی، حضور مستقیم در بازار هدف، شناخت کافی از این بازار و ایجاد شرایط ویژه دارد که تاکنون هیچ یک از این موارد در کشور ما محقق نشده است.

رئیس اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با اشاره به اینکه سازمان‌های دامپزشکی و شیلات برای حضور در بازار روسیه، انحصار ایجاد کرده‌اند، اضافه کرد: سازمان دامپزشکی حضور صادرکنندگان در بازار روسیه را به ۱۹ شرکت محدود کرده است.

قاسمی افزود: دو سازمان مذکور در بازار روسیه ایجاد انحصار و بسیار بد عمل کردند، ضمن اینکه وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی صادرات محصولات کشاورزی، وظیفه خود را در این زمینه به درستی انجام نداده و بدون اینکه در بازار بسیار بزرگ روسیه، بازارسازی و بازار یابی شود، اقداماتی انجام داده که دراین اقدامات در واقع ضدصادرات بوده است.

وی با بیان اینکه در زمینه با صادرات به روسیه با طرف روس نیز مشکلات زیادی داریم، ادامه داد: اعتقاد داریم مشکل ما بیش از آنکه با طرف روس باشد، در داخل کشور است.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران، صادرات ۲۰ تن میگو به روسیه را مورد اشاره قرار داد و گفت: این محصولات به عنوان نمونه صادر شده‌اند، ضمن اینکه صادرات ۲۰ تنی ما در مقایسه با نیاز بیش از ۱۸۰ هزارتنی روسیه به واردات میگو، اصلا عددی نیست.

قاسمی، بازار روسیه را بازار مصرفی بزرگی دانست و گفت: با وجودی که ما همسایه این کشور هستیم اما کشورهای رقیب‌مان در این بازار فعالیت می‌کنند.

به گفته وی، مقدار بسیار ناچیزی ماهی نیز از کشور به روسیه صادر شده است.

قاسمی در پاسخ به این پرسش که در صورت فراهم شدن امکانات، ما توانایی چه میزان صادرات به روسیه را داریم؟ با بیان اینکه کل تولید میگوی کشور در سال گذشته بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تن بوده است، اظهارداشت: اگر بازار روسیه برای ما باز شود، امکان تولید دو برابری میگو در کشور وجود دارد؛ بنابراین وقتی بازار باشد، تولید در داخل امکان‌پذیر است.