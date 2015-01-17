تکمیل بزرگترین خط تولید تخصصی خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این کارخانه هم اکنون نیاز 18 استان کشور، 60 درصد نیاز داخلی را تامین و تولیدات خود را روانه بازار های ترکیه، عراق، لبنان، تاجکستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه کرده است.

نعیم امامی بابیان اینکه این خط ظرفیت تولید روزانه 150 تن انواع خوراک آبزیان را دارد، که با تولیدات دیگر واحدهای این کارخانه به 300 تن افزایش می یابد، گفت: این واحد همزمان، خوراک ماهیان سردابی، گرمابی و حیوانات خانگی را تولید می کند و با 120 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با وجود تمام اتوماتیک بودن دستگاههای این واحد تخصصی ـ صنعتی، زمینه اشتغال مستقیم 30 نفر در این کارخانه فراهم شده است.