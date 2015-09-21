به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «شنیدنی های تاریخ» به بازخوانی حوادث، رخدادها و ماجراهای جالبی که در تاریخ ایران و جهان اتفاق افتاده است می پردازد. این برنامه هر شب در ساعت ۲۰:۳۰ به مدت پانزده دقیقه روی آنتن شبکه فرهنگ می رود و در تولید آن از هنرمندی گوینده قدیمی، بهروز رضوی استفاده شده است .

در برنامه فردا که همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و آغاز هفته دفاع مقدس خواهد بود، بهروز رضوی شنیدنی های جنگ تحمیلی و چگونگی آغاز جنگ تحمیلی را روایت می کند. برنامه «شنیدنی های تاریخ» به تهیه کنندگی و نویسندگی مهرنوش محتشمی کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با شعار تاریخ شنیدنی است هر شب پخش می شود.

کیوان ساکت در «نیستان»

همچنین در برنامه ای دیگر با عنوان «نیستان» کیوان ساکت در ادامه معرفی و اجرای دستگاه‌های موسیقی، سه شنبه ۳۱ شهریور گوشه موالیان در دستگاه همایون را اجرا می کند.

کیوان ساکت که مدت هاست در این برنامه گوشه‌ها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی را معرفی و اجرا می‌کند، فردا گوشه گوشه موالیان در دستگاه همایون را آموزش می دهد.فرنوش تدین گزارشگر برنامه با فرهاد برنجان (آهنگساز و نوازنده) و نویسنده کتاب مبانی شناخت و ساخت ترانه گفتگو می کند.

در بخش دیگر برنامه احمد مهدی به مناسبت هفته دفاع مقدس با سرهنگ فلاح درباره موسیقی نظامی گفتگو خواهد داشت. برنامه «نیستان» کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که به بررسی موسیقی ایرانی اختصاص دارد.

این برنامه هر روز ساعت ۱۴:۳۰ به تهیه‌کنندگی وحید رستگاری، دستیار تهیه‌کنندگی فاطمه حق وردی و اجرای فاطمه رکنی پخش می‌شود.