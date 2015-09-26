آغاز دور جدید همکاری‌ نفتی ایران- فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید همکاری‌های نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه گرنوبل فرانسه در حوزه آموزش مدیریت پروژه های نفت و گاز در تهران آغاز شد.

بر این اساس با مشارکت این دانشگاه فرانسوی، برنامه توسعه مهارت های رهبری و کارتیمی در پروژه های نفت و گاز، در راستای دوره ۲ ساله آموزشی بین المللی مدیریت پروژه های نفت و گاز EPSM و با همکاری آموزشی شرکت ملی نفت ایران و گرنوبل فرانسه برگزار شد.

در این دوره آموزشی صنعت نفت، پرفسور ورونیک استاد مطرح در حوزه های تک دانشگاه گرنوبل فرانسه با سفر به تهران آموزش های لازم را به مدیران و کارشناسان صنعت نفت ارائه کرد.

از سوی دیگر، شرکت انجی فرانسه هم در حال بررسی فرصت های سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران پس از لغو تحریم هیا بین المللی است.

سایت وزارت نفت امروز اعلام کرد: یکی از مقام های بلندپایه انجی که به تهران سفر کرده بود، پس از دیدار با یک هیات از وزارت نفت ایران گفته است: امیدواریم که همه مسائل مربوط به لغو تحریم های انجام شود و بتوانیم به ایران که پیش تر در آن فعالیت داشتیم بازگردیم.

این مقام فرانسوی افزود: ما از رویدادهای مثبتی که در ایران از زمان توافق هسته ای تهران و قدرتهای جهان در وین رخ داد بسیار خرسندیم و مایلیم بزودی به این کشور برگردیم.

نمایندگان فرانسوی هفته گذشته بخشی از یک هیئت ١٦٠ نفره بودند که شامل نمایندگان شرکتهای توتال و تکنیپ می شدند و به ریاست وزیر کشاورزی فرانسه و وزیر ایالتی تجارت خارجی این کشور به تهران آمده بودند؛ این دیدار تنها دو روز پس از دیدار وزیر نفت ایران و رئیس اکتشاف و تولید توتال انجام شد.

انجی یکی از بزرگ ترین شرکتها در عرصه گاز طبیعی در اروپا و جهان است و در زمینه های مهندسی قطعات، تولید برق و زنجیره تولید گاز طبیعی فعال است.