به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین زحمتکش ظهر امروز در جلسه مجمع عالی بسیج رسانه استان با اشاره به تلاش‌های دشمنان نظام اسلامی گفت: امروز دشمنان از طریق جنگ نرم، آرمان‌های انقلاب اسلامی را هدف قرار داده وبه دنبال تخریب ارزش‌ها و آرمان‌های نظام اسلامی‌اند.

وی بصیرت و دشمن شناسی را از شاخصه‌های یک بسیجی عنوان کرد و گفت: پاسداری از دستاوردها و ارزش‌های انقلاب و خون مطهر شهدا با بصیرت، آگاهی و شناخت دشمن میسر می‌شود.

حجت الاسلام زحمتکش افزود: متاسفانه برخی در صدند تا با تخریب ارزش‌ها، عزت و آبروی نظام اسلامی را خدشه دار کنند، در حالی که ملت بزرگ ایران امروز با بصیرت و آگاهی به شعور سیاسی، فکری و اعتقادی رسیده و راه تمامی نقشه‌های شوم دشمنان نظام اسلامی را سد کرده‌اند.

وی فتنه سال ۸۸ را مایه عبرت دشمنان دانست و تصریح کرد: قصد فتنه گران درسال ۸۸ خطرناک و با هدف براندازی نظام بود، اما به لطف خدای بزرگ فتنه آنان به خودشان برگشت.

حجت الاسلام زحمتکش خواستار نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه شد و گفت: حضور به هنگام و شجاعانه نیروهای بسیج در تمامی صحنه‌ها، همراه با ملت هوشیار و بصیر ایران اسلامی و شناخت صحیح دشمن، خنثی کننده تمامی توطئه‌های داخلی و خارجی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه جوادالائمه خراسان شمالی با اشاره به انتخابات پیش رو اظهار کرد: آنچه مقام معظم رهبری در به اره توجه به نفوذ دشمن و حساس بودن شرایط کنونی بیان داشتند باید سرلوحه کار همه مسئولان و مردم قرار بگیرد.

وی انتخابات را یکی از بسترهای نفوذ دشمن به ارکان نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: باید کسانی به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند که التزام عملی به ولایت را درک کرده و بتوانند شجاعانه در برابر خواسته‌های دشمنان نظام ایستادگی و مقاومت کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه جوادالائمه استان با تاکید بر توجه عمومی به شرایط خاص و حساس امروز تصریح کرد: حضور در انتخابات تکلیف است و همه باید برای حفظ عزت و آبروی نظام اسلامی در انتخابات هفتم اسفندماه امسال شرکت کنند.

وی خواستار حضور حداکثری مردم در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری شد و گفت: انجام وظیفه و رسالت همه آحاد ملت نسبت به مسائل مختلف داخلی و خارجی یک وظیفه است که باید به آن توجه داشته باشیم.

آگاهی بخشی و توسعه بصیرت رسالت بسیج رسانه است

جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی در امور اقشار بسیج استان نیز طی سخنان کوتاهی بسیج را نیروی عظیم انقلابی و مردمی دانست و گفت: این نیروی مخلص در تمامی صحنه‌های انقلاب حضور فعال، به هنگام و گسترده‌ای دارد.

سرهنگ ابوالقاسم چمن با اشاره به تلاش دشمنان نظام اسلامی برای نفوذ به ارکان نظام اعم از مجلس شورای اسلامی و یا سایر نهادهای حاکمیتی افزود: دشمن بی نتیجه بودن تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی علیه ایران را تجربه کرده است و می‌داند که توان مقابله با جمهوری اسلامی را ندارد.

وی اظهار داشت: جنگ نرم و تلاش‌های دشمن برای نفوذ به منظور اجرای نقشه‌های شومی که در سر می‌پروراند، امروز از طریق ورود به مسائل سیاسی و فرهنگی و ...در حال شکل گیری است.

سرهنگ چمن تصریح کرد: رسالت بسیج رسانه با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های لازم، آگاهی بخشی و توسعه بصیرت در راستای سد کردن حیله‌های دشمن و استکبار جهانی است.

وی خواستار حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو شد و گفت: بدون شک مردم عزیز استان همچون دوره‌های گذشته امسال نیز پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد و شکوه و عظمت ایران اسلامی را بار دیگر برای جهانیان به نمایش خواهند گذاشت.

تلاش برای توسعه و پیشرفت کمی و کیفی رسانه‌های استان

مسئول سازمان بسیج رسانه خراسان شمالی نیز در ابتدای این جلسه با ارائه گزارش کوتاهی از عملکرد دوساله بسیج رسانه استان گفت: این سازمان تاکنون در راستای حمایت از رسانه های استان با برگزاری کارگاه های تخصصی، برگزاری دوره های مقدماتی خبرنگاری، برگزاری اردوهای رسانه ای، اقدامات موثری را انجام داده است.

زاهد احمدی اظهار امیدواری کرد که با همکاری مسئولان واهالی رسانه استان در آینده نزدیک شاهد توسعه، پیشرفت و ارتقای کمی و کیفی رسانه‌ها و کاهش مشکلات این حوزه باشیم.

در پایان این جلسه انتخابات مجمع عالی بسیج رسانه خراسان شمالی با حضور اصحاب رسانه و مسئولان نشریات کشوری، محلی و خبرگزاری‌های استان برگزار شد و آقایان علی خادمی، ملک محمد علیزاده و علی ارجمندنیا تبریز به ترتیب به عنوان رئیس، نائب رئیس و بازرس مجمع عالی بسیج رسانه استان انتخاب شدند.