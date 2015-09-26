به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح اله جمیری ظهر شنبه در نشست هماهنگی ستاد راهیان نور دانش آموزی استان بوشهر به اهمیت برگزاری این اردوها اشاره کرد و اظهار داشت: استان بوشهر هم میزبان راهیان نور است و هم افرادی را به اردوهای راهیان نور اعزام می‌کند.

وی با اشاره به آغاز اردوهای راهیان نور کشور از ۱۱ مهرماه، خاطرنشان کرد: اردوهای راهیان نور امسال از استان بوشهر آغاز می‌شود و فرمان حرکت این اردوها از روستای بحیری شهرستان دشتی صادر می‌شود.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به برگزاری کنگره ملی شهید نادر مهدوی، بیان کرد: شهید مهدوی به عنوان شهید شاخص سال کشور معرفی شده است و کنگره بزرگی در زادگاه این شهید برگزار می‌شود.

وی به حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئولان کشوری و لشکری در روستای بحیری شهرستان دشتی در کنگره شهید مهدوی خبر داد و افزود: همزمان با این کنگره، برنامه اعزام کاروان‌های راهیان نور نیز آغاز می‌شود.

سردار جمیری افزود: به منظور برگزاری اروهای راهیان نور و آغاز اعزام‌ها، وزیر آموزش و پروش به صورت ویدئو کنفرانس رمز آغاز اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی کشور را از روستای بحیری زادگاه شهید مهدوی اعلام خواهد کرد.

آمادگی استان بوشهر برای اردوهای راهیان نور

مدیرکل‌ آموزش‌و‌پرورش استان بوشهر نیز در این نشست از آمادگی استان بوشهر برای برگزاری اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی خبر داد و گفت: همکاری بسیار خوبی را در استان بوشهر برای برگزاری این اردوها شاهد هستیم.

ناصر کرمی با اشاره به نقش مهم این اردوها در آشنایی و شناخت بیشتر دانش‌آموزان از آرمان‌های شهدای معزز و معظم، اضافه کرد: در سال‌های اخیر شاهد برگزاری منظم برنامه‌های اعزام دانش‌آموزان به اردوهای راهیان نور هستیم.

وی با اشاره به اعزام بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز و فرهنگی استان بوشهر به اردوهای راهیان نور در سال گذشته، افزود: بوشهر استان برتر در زمینه اعزام کاروان‌های راهیان نور در کشور است.

مدیرکل‌ آموزش‌و‌پرورش استان بوشهر با اشاره به آغاز اردوهای راهیان نور از استان بوشهر، بیان کرد: همزمانی آغاز اردوهای راهیان نور دانش آموزی با کنگره شهید مهدوی فرصت مغتنمی برای تاثیرگذاری و آشنا کردن بیش از پیش دانش‌آموزان با شهدا و آرمان های بلند آنان است.