ایجاد رشته های دانشگاهی در حوزه امنیت اطلاعات

بهناز آریا در گفتگو با خبرنگار مهر، مشکل فعلی کشور در حوزه امنیت اطلاعات و فضای سایبر را عدم آگاهیهای عمومی سازمانها و جامعه دانست و گفت: عدم آگاهی اقشار جامعه و سازمانها از این بخش، به سوراخ های امنیتی و آسیب پذیری سایبری تبدیل می شود که باید در حوزه آگاهی عمومی امنیت سایبری بیشتر کار شود و سطح دانش عمومی در این بخش افزایش یابد.

وی گفت: کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا در مرکز هدف قرار دارد و بسیاری از موارد تهاجم سایبری با هدف حمله به کشورهایی مانند ایران طراحی شده است؛ اگرچه این موضوع چالشهای فراوانی به دنبال داشته اما باعث بیداری کشور در عرصه جنگ سایبری شده است.

رئیس کمیسیون امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه علاوه بر تاکیدات برنامه پنجم توسعه در سند راهبردی افتا، در برنامه ششم توسعه نیز به موارد مهمی در حوزه امنیت اشاره شده ادامه داد: یکی از اهداف، تامين پدافند و امنيت سايبری برای زيرساخت‌های کشور در چارچوب سياست‌های کلی مصوب محسوب می شود.

آریا با اشاره به لزوم تعامل و همکاری بخش خصوصی حوزه افتا با مراکز علمی و دانشگاهی تصریح کرد: یکی از مشکلات این بخش آن است که افرادی که از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند دانش به روزی در این زمینه ندارند.

وی گفت: اما از سوی دیگر یک نقطه قوت وجود دارد و آن این است که رشته های جدیدی در دانشگاههای کشور در حوزه های امنیت اطلاعات ایجاد شده و دانشگاهها رویکرد امنیت اطلاعات را وارد رشته‌های دانشگاهی کرده اند.

رئیس کمیسیون امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: دانشگاهها از جمله پایه های اساسی رسیدن به اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند اما از آنجایی که نمی توان مهارت را در دانشگاهها آموزش داد، باید برنامه ای تعریف شود که علاوه بر ارائه دانش به روز در دانشگاهها، فرصت کسب مهارت در خارج از دانشگاه نیز برای افراد علاقه مند ایجاد شود.

وی در مورد تسهیلات درنظر گرفته شده از سوی وزارت ارتباطات در قالب وام وجوه اداره شده برای بخش خصوصی حوزه افتا نیز گفت: ارائه این تسهیلات اخیرا با روند مناسبتری همراه بوده اما در گذشته در یک مدت زمان طولانی، به کندی پیش می رفت. از طرفی به شرکتهای دانش بنیان نیز تسهیلات تعلق می گیرد که همه اینها می تواند به وضعیت فعلی کشور در حوزه افتا کمک کند.

آریا اضافه کرد: اما با این وجود به نسبت اندازه و ظرفیت کشور ما و موقعیت استراتژیک کشور و مساله امنیتی که مساله روز دنیا است این تسهیلات و اقدامات کافی نیست و باید افزایش یابد.

وی گفت: باید اقدامات در حوزه امنیت به نحوی باشد که خودمان تولیدکننده دانش امنیتی باشیم و از آن تولید به سمت تولید محصول بومی حرکت کنیم؛ با این هدف که محصولات خارجی به عنوان بهترین تجارب بررسی شوند اما در نهایت در کلاس جهانی بتوانیم محصول امنیتی تولید کنیم.