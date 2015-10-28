اعضای باند سرقت كتاب های خطی و قديمی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی، سردار علیرضا صالحی افزود: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت در زمینه های مختلف منزل، خودرو، مغازه، اجزای داخل خودرو و... در سطح شهر زنجان، پیگیری موضوع در دستور كار اكیپ مبارزه با سرقت پلیس آگاهی زنجان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با بررسی های دقیق محل های سرقت و تحقیقات وسیع طی پنج ماه، موفق شدند یك باند سرقت را در این زمینه شناسایی كنند.

سردار صالحی با اشاره به اینكه متهمان به مواد مخدر اعتیاد داشته و انگیزه آنان تامین مواد مخدر بوده است، اظهار داشت: متهمان به ۸۰ فقره سرقت در زمینه های مختلف اعتراف کردند و از آنان ۱۵ دستگاه خودرو سواری، ۱۷ كتاب خطی و تاریخی، طلا، وجه نقد، كارت های هدیه، چند دسته چك و اقلام با ارزش مسروقه دیگر كشف شد.

كشف كالای قاچاق دو میلیاردی در زنجان

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از كشف انواع كالای قاچاق به ارزش بیش از دومیلیارد ریال، خبرداد.

سرهنگ مراد جعفری افزود: در راستای مبارزه با انواع قاچاق كالا، ماموران مبارزه با قاچاق كالا و ارز، حین كنترل خودرو های عبوری در محورهای مواصلاتی استان زنجان به دو دستگاه سواری پژو ۴۰۵ و همچنین یك دستگاه تریلر مشكوك و دستور ایست دادند.

وی تصریح كرد: پس از توقف خودروها ماموران در بازرسی تعداد ۶۶ عدد ظروف غذاخوری و ۳۴۸ ثوب لباس(كلاه ،دستكش)، ۲۷۵ ثوب لباس خارجی ، تعداد ۳۲۰ عدد كیف دوشی و دستی زنانه خارجی ۱۸۸ تخته روتختی و پتو و ۳۴۹۱ ثوب انواع البسه قاچاق را كه داخل خودروها جاسازی شده بود، كشف كردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینكه ارزش تقریبی كالاهای كشف شده بیش از دو میلیارد ریال است، گفت : در این راستا، سه نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل بعدی تحویل مقام قضائی شدند.