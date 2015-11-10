آیین پیاده روی مردم قرچک به سوی قبله تهران انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه حجت الاسلام حسن منتظری در حاشیه جلسه ستاد اربعین شهرستان قرچک با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین در این شهرستان اظهار داشت: برنامه ریزی خوبی برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین در شهرستان قرچک انجام شده است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی قرچک افزود: سال گذشته برای نخستین بار مردم شهرستان قرچک همزمان با اربعین حسینی به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با پای پیاده حرکت کردند و این برنامه فرهنگی در سال جاری نیز انجام می شود.

وی ادامه داد: برنامه ریزی لازم برای حضور باشکوه مردم قرچک در مراسم حرکت به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در ستاد اربعین قرچک در حال انجام است.

منتظری اضافه کرد: هماهنگی های لازم به منظور تأمین امنیت و مستند سازی از حرکت حماسی مردم فرچک در روز اربعین حسینی در حال انجام است.

وی عنوان کرد: همچنین چند مسجد نیز در مسیر قرچک به شهرری هماهنگ می شود تا از زائران و عزاداران حسینی پذیرایی کند.