  1. استانها
  2. تهران
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۲

جابجایی بیش از ۳۰ هزار زائر جامانده اربعین توسط شهرداری قرچک

جابجایی بیش از ۳۰ هزار زائر جامانده اربعین توسط شهرداری قرچک

قرچک- شهردار قرچک از جابجایی بیش از ۳۰ هزار نفر زائران جاماندگان مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از جابجایی بیش از ۳۰ هزار نفر زائران جاماندگان مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی خبرداد.

شهردار قرچک با اعلام این خبر گفت: برای رفاه حال زائران جامانده اربعین حسینی که به حرم ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) مشرف شدند، ۱۸۶ دستگاه اتوبوس پیش‌بینی و در مجموع ۳۳۷ سرویس توسط این اتوبوس‌ها ارائه شد.

وی افزود: همچنین ۲۰ دستگاه ون نیز با انجام ۴۸ سرویس خدمات رسانی به زائران جامانده را برعهده داشتند.

شهردار قرچک تاکید کرد: بالغ بر ۳۰ هزار نفر از زائرین حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در روز اربعین حسینی به صورت رایگان توسط ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری جابجا شدند.

خرمی شریف در پایان توضیح داد: ناوگان حمل و نقل عمومی از ساعت یک بامداد روز اربعین تا چهار صبح در میدان سلمان فارسی و میدان معلم شهرری مستقر بوده و خدمات‌رسانی از ساعت ۱۲ ظهر پس از اقامه نماز ظهر آغاز و تا ساعت ۱۹ ادامه داشت.

این اقدامات در راستای تسهیل بازگشت زائران جامانده اربعین و ارتقا خدمت‌رسانی به شهروندان انجام شده است.

کد خبر 6562209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها