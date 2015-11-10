به گزارش خبرنگار مهر، محمود کاظمی پیش از ظهر سه‌شنبه پس از بازدید از سینماهای حوزه هنری اصفهان در نشست خبری با خبرنگاران که در سینما ساحل اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: هدف حوزه هنری ایجاد سینماهایی با محیطی سالم، مطلوب و امن برای خانواده‌ها است و از دهه شصت تا کنون حوزه هنری در این زمینه فعال است.

وی با بیان اینکه سینماهای تک منظوره در دنیا و کشور به نوعی منسوخ شده است، افزود: سینماهای تک‌منظوره تنها برای اکران یک فیلم ظرفیت دارد و بدین ترتیب فرصت اکران دیگر فیلم‌ها از دست می رود و بر این اساس حوزه هنری نیز به سمت و سویی می رود که سینماهای چندمنظوره در استان های مختلف کشور از جمله اصفهان داشته باشیم.

مدیر موسسه بهمن سبز حوزه هنری با بیان اینکه در بازسازی سینماهایی که به حوزه هنری واگذار شده است کار بازسازی سینما فلسطین آغاز شده که تا دو ماه دیگر ادامه دارد، تاکید کرد: پس از آن نیز به ترتیب سینما خانواده و سپس ساحل بازسازی می‌شود که از سینما فلسطین که با هزینه یک میلیارد و چهارصد تومانی بازسازی می شود تنها ۴ دیوار از گذشته باقی ماند.

سینماداران فیلم‌های جذاب گیشه را ترجیح می‌دهند

وی در پاسخ به این سوال که چرا فیلمی مانند محمد رسول الله در بازه زمانی طولانی بر پرده سینماها باقی است و آیا این امر فرصت اکران خوب برای دیگر فیلم‌ها را کاهش نمی‌دهد، بیان داشت: با توجه به میزان زیاد متقاضی برای این فیلم طبیعی است که سینماداران نیز ترجیح می‌د‌هند فیلم‌هایی که جذب گیشه و مخاطب خوبی دارند را در سینما نگه دارند.

کاظمی تصریح کرد: ما باید در نمایش فیلم به عرضه و تقاضا توجه ویژه‌ای داشته باشیم و ضمن استفاده از فیلم‌های هنری از فیلم هایی استفاده کنیم که چراغ سینما را برای ما روشن نگه می‌دارد.

دولت با پرداخت یارانه آب و برق به کمک سینماداران بیاید

وی با تاکید بر اینکه سینماداری دارای هزینه‌های زیادی است و بر این اساس حوزه هنری برای حفظ سینماها بودجه اختصاص می‌دهد، اضافه کرد: دولت باید در زمینه پرداخت هزینه گزاف یارانه آب، برق و گاز به سینماداران کمک کند چراکه با روال کنونی بودجه سینما به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌ها باشد.

مدیر موسسه بهمن سبز حوزه هنری ابراز داشت: سینما نیز یک صنعت است و باید همانند دیگر صنایع تمهیداتی برای کمک به آن اندیشیده شود تا پا برجا بماند.

وی با بیان اینکه در اغلب مواقع سینما داران چندین شریک دارند و از حمایت مالی خوبی برخوردار نیستند، ادامه داد: با توجه به اینکه سینمادار باید ۵۰ درصد از درآمد خود را به فیلم‌ساز داده و از ۵۰ درصد باقیمانده نیز هزینه‌های مختلف و مالیات و ارزش افزوده پرداخت کند در انتها منفعت مالی زیادی برای وی باقی می‌ماند.

صنعت سینما نیازمند حمایت‌های دولت و مجلس است

کاظمی گفت: بر این اساس لازم است دولت و مجلس به کمک سینماداران آمده و مجلس نیز برای سینما بوجه ای در نظر بگیرد تا بتوانیم در استانها و شهرهای فاقد سینما نیز این مکان فرهنگی را تدارک ببینیم.

فرجی نماینده حوزه هنری در انجمن سینماداران نیز در این نشست تصریح کرد: سینما داران ۵ درصد برای عوارض شهرداری و ۱۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند و به عنوان نماینده حوزه هنری در انجمن سینماداران با شهرداری، دارایی و غیره مکاتباتی داشتیم.

وی ادامه داد: پیگیری شفاهی و کتبی ما طی چند سال اخیر برای کاهش و یا حذف این عوارض نتیجه ای نداشته و این در حالی است که برای بقای سینما باید مسئولان به این امر توجه ویژه‌ای داشته باشند.

حوزه هنری هیچ‌گاه به فکر گیشه نبوده است

مصطفی حسینی مدیر امور سینمایی حوزه هنری نیز در این ارتباط اظهار داشت: تا سال گذشته در اصفهان تنها سینما سپاهان را داشتیم تا اینکه موسسه بهمن سبز چند سینما را به این مجموعه اضافه کرد به گونه‌ای که با چند سالنه کردن سینماها بتوانیم در زمان مشخص فیلم‌هایی برای تمامی اقشار جامعه از کوچک و بزگ داشته باشیم و فیلم سوزی در استان متوقف شود.

وی با بیان اینکه حوزه هنری هیچ‌گاه به فگر گیشه نبوده و به دنبال کار فرهنگی است، ابراز داشت: در زمانی که تک سینما بودیم برنامه اکران فیلم در سینماهای حوزه هنری گردشی در زمینه فیلم‌های معناگرا، هنری و پر فروش بود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری در پاسخ به سوالی تصریح کرد: پس از بازسازی سینما فلسطین سانس‌های تئاتر آن مختص تمام اهالی تئاتر اصفهان خواهد بود و امیدواریم بتوانیم در این عرصه هنری نیز کمک کوچکی به هنرمندان داشته باشیم.