به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن روحانی در گفتگو با یک برنامه زنده تلویزیونی در تشریح سیاست‌های جدید بنزینی دولت، گفت: با اجرای طرح عرضه بنزین تک نرخی و آزادسازی قیمت‌ها، قاچاق بنزین در کشور نزدیک به صفر شده است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه تاکنون اثری منفی از تک نرخی شدن بنزین مشاهده نشده است، تصریح کرد: با وجود کاهش شدید قاچاق بنزین اما قاچاق گازوئیل در مقایسه با بنزین هنوز در سطوح بالایی است، زیرا بین قیمت این فرآورده نفتی در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه فاصله زیادی است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در خصوص احتمال توقف عرضه کارتی بنزین هم پس از به پایان رسیدن سهمیه های ۷۰۰ تومانی کارت‌ها، توضیح داد: سال گذشته قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰۰ دلار بود اما امسال به ۴۰ دلار رسیده است. با قیمت فعلی نفت خام، هزینه تمام شده هر لیتر بنزین حدود ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ تومان برای دولت تمام می‌شود. این رقم در صورت نفت ۱۰۰ دلاری به ۳۵۰۰ تومان افزایش می یابد.

وی با تاکید بر اینکه پیش بینی قیمت نفت خام در سال آینده امکان پذیر نیست، تاکید کرد: این موضوع باعث خواهد شد که دولت یا قیمت بنزین را گران کند یا سهمیه‌بندی بنزین را تشدید کند؛ به همین دلیل اراده است که زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت حفظ شود.

روحانی درباره اینکه دارندگان خودروهای گازوئیلی در صورت سوخت گیری با کارت سوخت جایگاه‌دار باید هزینه بیشتر پرداخت کنند، توضیح داد: از ابتدای خرداد ماه سال جاری این سیاست اجرایی شده است، در کل تک نرخی شدن فرآورده نفتی با سهمیه‌بندی آن جمع اضداد است. در حال حاضر اگر مردم از کارت سوخت خود برای سوخت گیری بنزین استفاده نمی‌کنند، به این دلیل است که این سوخت سهمیه‌بندی ندارد.

وی با اشاره به عرضه گازوئیل بر اساس پیمایش گفت: هم اکنون سهمیه بندی برای گازوئیل با جدیت در حال اجراست. در صورتی که سوختگیری با کارت شخصی انجام نشود باید برای هر لیتر به جای ۳۰۰ تومان، ۶۰۰ تومان پرداخت کند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص تأثیر اجرای طرح عرضه سوخت به حمل ‌و نقل عمومی بر اساس پیمایش گفت: مصرف گازوئیل با اجرای این طرح در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد، این رقم در شهریورماه پنج درصد بود.