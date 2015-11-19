استقلال خوزستان صدر نشین شد/ جوانان خوزستان همچنان دست نیافتنی

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و گسترش فولاد تبریز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را استقلال خوزستان با یک گل به سود خود پایان داد و موقتا صدرنشین شد.



* استقلال خوزستان در حالی حتی برای یک شب هم شده صدر نشین لیگ برتر می شود که در ابتدای فصل به دلایل مختلف تا مرز فروش امتیاز خود نیز پیش رفت ولی در نهایت با جذب چند بازیکن ناشناخته خوزستانی وارد رقابت ها شد ولی امروز با تکیه بر این جوانان که اکنون برای خود ستاره هایی شده اند، صدرنشین لیگ برتر شد.



* استقلال خوزستان در این بازی با ترکیب: فرناندو خسوس، دانیال ماهینی، محمد طیبی، عقیل کعبی، پیمان شیرزادی، میثم دورقی، حکیم نصاری، علی اصغر عاشوری (۷۴- حمدالله ابدام)، حسن بیت سعید (۸۹- ادوارد سوارز)، مهدی زبیدی (۸۱- روح الله سیف اللهی) و رحیم زهیوی وارد میدان شد.



* تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز نیز در دیدار با ترکیب: گئورگی گئورگیف، سیدامید نظامی پور، مرتضی اسدی، محمد نصرتی، علیرضا لطیفی، مگنو باتیستا، مهدی کیانی، محمد ابراهیمی، شهرام گودرزی (۶۵- امیرحسین کریمی)، محمدامین درویشی (۷۹- محسن حسینی) و داریوش شجاعیان (۸۵- یوسف سیدی) در برابر حریف صف آرایی کرد.



* تک گل این بازی را گل: میثم دورقی در دقیقه ۳۶ برای استقلا خوزستان از روی نقطیه پنالتی وارد دروازه حریف کرد.



* این بازی را حسین زرگر با کمک جلیل شعرانی و محمدرضا مدیرروستا سوت زد و در این بازی که حدود هزار نفر از آن دیدن کردند به پژمان شیرزادی و ادوارد سوارز (استقلال) و محمد نصرتی و یوسف سیدی (گسترش فولاد) کارت زرد نشان داد.



* حسین زرگر سوت آغاز این مسابقه را دو دقیقه زودتر از موعد مقرر به صدا در آورد.



* ایوب کلانتری، شهرام گودرزی، مرتضی اسدی و مهدی کیانی از تیم گسترش فولاد تبریز به سمت ویسی رفتند و از او برای حضور در میدان رخصت گرفتند.



* در دقیقه ۷۰ بازی با توجه به خطایی که روی بازیکن استقلال خوزستان شد بازیکنان دو تیم درگیر شدند. این خطا باعث شد تا بازیکنان استقلال از زمین بیرون برده شود.



* علی عیسی زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان که تیمش عملکرد موفقی در لیگ دسته اول نداشته، از جمله حاضران در ورزشگاه غدیر بود.



* بعد از پایان بازی، عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان خوشحالی زاید الوصفی از خود نشان داد که باعث تعجیب حاضران در ورزشگاه نیز شد.



* استقلال خوزستان با این برد ۲۳ امتیازی شد و به صورت موقت در صدر جدول جای گرفت. در صورتی که استقلال تهران فردا برابر فولاد خوزستان مغلوب شود، شاگردان ویسی در صدر جدول باقی خواهند ماند.