به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جلسه روز دوشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل با وجود تهدیدات امنیتی برگزار خواهد شد.

پیش از این مقامات اتحادیه اروپا از لغو این جلسه خبر داده بودند.

قرار است روز دوشنبه وزرای اقتصاد 19 کشور عضو اتحادیه اروپا در شهر بروکسل درباره واحد پول این اتحادیه یعنی یورو بحث و تبادل نظر کنند.

پلیس بلژیک در حال حاضر در پایتخت این کشور حالت فوق العاده اعلام کرده است. نیروهای ارتش و پلیس در خیابانهای بروکسل حضور پیدا کرده اند.

در پیام توئیتری که دولت لوکزامبورگ در صفحه رسمی خود منتشر کرده از برگزاری این جلسه در ساعت 3 بعدازظهر به وقت محلی خبر داده است ولی در ضمن اعلام کرده است که بقیه جلسات اتحادیه اروپا لغو شده است.

دولت بلژیک در حال حاضر اکثر خدمات عمومی خود از جمله مترو و حمل و نقل عمومی را تعطیل کرده است.