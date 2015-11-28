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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

خرید بیش از ۳ هزار تن مرغ از مرغداران/ پرداخت مطالبات ذرت‌کاران

خرید بیش از ۳ هزار تن مرغ از مرغداران/ پرداخت مطالبات ذرت‌کاران

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه حدود یک هفته پیش جمع‌آوری مرغ‌های مازاد از بازار آغاز شده است، گفت: تاکنون بیش از ۳ هزار تن مرغ از تولیدکنندگان خریداری شده است.

علیرضا ولی در گفتگو با مهر با بیان اینکه جمع آوری مرغ مازاد تولیدکنندگان در حال انجام است، اظهارداشت: حدود یک هفته است که این کار آغاز شده و  در حال حاضر روزانه بیش از ۱۰۰۰ تن مرغ در سراسر کشور خریداری می‌شود.

وی میزان کل مرغ خریداری شده تاکنون را بیش از ۳ هزارتن اعلام کرد و افزود: در روزهای آغازین خرید مشکلاتی در زمینه خرید نهاده‌ها پیش آمده بود که درحال حاضر این مشکلات حل شده و کار روند عادی بخود گرفته است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اضافه کرد: مباحثی درباره قیمت نهاده‌ها مطرح شده بود که  در پی این امر ما قیمت این محصولات را کاهش دادیم و هم اکنون هیچ مشکلی وجود ندارد.

به گفته ولی مرغ مازاد تولیدکنندگان از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مرغ در حال خریداری است.

پرداخت مطالبات ذرت‌کاران؛ بزودی

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات ذرت کاران نیز گفت: در این زمینه هم مذاکراتی با بانک مرکزی و بانک های دیگر داشتیم که بر همین اساس مشکل پرداخت مطالبات ذرت‌کاران ظرف چند روز آینده حل خواهد شد.

به گفته ولی تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تن ذرت از کشاورزان خریداری شده است.

کد مطلب 2980192

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