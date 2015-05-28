زیان ۲۰۰۰ میلیاردی صنعت طیور کشور در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مهربانیان چهارشنبه شب در نشست هم اندیشی صنف جوجه یك روزه استان مازندران كه به میزبانی شهرستان آمل برگزار شد، گفت: اگر بازار تولید و جوجه را بررسی كنیم متوجه خواهیم شد كه اوضاع این صنعت خوب نیست.

وی با بیان اینكه ایران در سال ۹۳ حدود دو هزار میلیارد تومان در بحث طیور زیان دیده است، افزود: تولیدكنندگان هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان در صنعت جوجه یك روزه و مرغ و تخم مرغ زیان دیدند و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان دولت در این امر زیان دیده است.

استاد دانشگاه تهران تصریح كرد: انتظار داشتیم قیمت مرغ در سه هفته گذشته پایین بیاید كه خوشبختانه این روزها قیمت مرغ یكسان شده است.

دبیر انجمن جوجه ایران با تاكید براینكه ۱۱۰هزارتن مرغ در شركت پشتیبانی ذخیره داریم، ابراز كرد: پیش بینی ما این است در خرداد ماه ۱۷۳ هزار تن مرغ گرم در كشور تولید می شود و برای ماه مبارك رمضان ۲۷۰ هزار تن مرغ وارد بازار خواهیم كرد.

وی خاطرنشان كرد: در اردیبهشت ماه ۹۹۵ هزار قطعه مادر جوجه ریزی شده است كه تا ماهای آینده بیش از ۱۰۰ میلیون جوجه را خواهیم داشت.

مهربانیان افزود: با وجود حجم سنگینی كه موجودی مرغ داریم بعید است قیمت عرضه مرغ از ۴۲۰۰ تا ۴۴۰۰ تغییر سنگینی كند.

استاد دانشگاه تهران بیان كرد: مردم در شب عید نشان دادند كه به مرغ منجمد تمایل زیادی ندارند و آن عدم تمایل اگر در ماه رمضان رخ دهد بسیار مناسب است ولی قیمت مرغ در ماه رمضان نباید قیمت تندی باشد.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در تیر ماه امسال ۱۷۴ هزار تن مرغ تولید شود، گفت: با توجه به عدم ورود گله‌های اجداد انتظار می رود در ماه‌های شهریور، مهر و آبان امسال در تولید داخلی جوجه دچار مشکل شویم.

دبیر انجمن جوجه کشور با اشاره به اینکه مخالف تولک بردن جوجه‌های اجداد در مراکز تولید جوجه هستیم، ابراز کرد: تولک بردن گله‌های اجداد غیر قابل پیش‌بینی است.

حسن مهربانیان به بازار سال گذشته طیور اشاره كرد و گفت: بازار پارسال ۳۵ درصد نوسان داشته و یك بازار بسیار متلاطمی را تجربه كرده ایم.