علیرضا ولی در حاشیه سفر به قزوین برای شرکت در جلسه تولیدکنندگان دام و طیور استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت پشتیبانی امور دام دو وظیفه مهم تنظیم بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان را بر عهده دارد که برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی لازم را انجام می‌دهد.

وی افزود: درزمینهٔ حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده با خود اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی فعال در این بخش جلساتی را برگزار کردیم و قرار شده در راستای این کار تنظیم بازار صورت گرفته و حمایت‌های لازم صورت گیرد.

ولی اظهار داشت: در این راستا مقررشده در زمان‌هایی که عرضه به بازار زیاد است خریدهای مازاد بر مصرف انجام شود و زمینه‌هایی را فراهم کنیم که از راه صادرات این محصول مازاد به ارز تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور یادآور شد: در این بخش شرکت پشتیبانی امور دام فعالیت‌های خوبی داشته و با مشارکت بخش خصوصی و اتحادیه‌ها و زنجیره‌های تولید این موضوع را بررسی و پیگیری می‌کند تا کار به سرانجام برسد.

ولی بیان کرد: البته فقط پنج درصد نیاز تولیدکنندگان به نهاده‌ها توسط شرکت تأمین می‌شود و نقش ما فقط تنظیم بازار است و خود واردکنندگان باید مشارکت داشته باشند و کار را انجام دهند.

وی در خصوص خرید تضمینی محصولات هم گفت: در تضمین خرید ذرت، سویا و جو شرکت پشتیبانی امور دام مسئولیت دارد و درگذشته هم تلاش کردیم تا این محصولات را به قیمت تضمینی که دولت تعیین کرده خریداری کنیم.

ولی اضافه کرد: برای نمونه ذرت خوزستان در بورس به قیمت ۹۶۰ تومان خریداری می‌شود که گران‌تر از بازار است و هزینه‌های تبعی آن را پرداخت می‌کنیم و در جهت حمایت از تولیدکننده اعتقادداریم خود تشکل‌ها برای خریدوفروش نهاده‌ها و مازاد محصول وارد کار شوند و واردات و صادرات بر عهده تشکل‌ها باشد و دولت فقط نظارت کند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و هماهنگی‌ها میان شرکت پشتیبانی امور دام، بورس کالا و وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی می‌شود کل ذرت خوزستان در قالب گواهی سپرده کالایی بورس کالا معامله شود.

علیرضا ولی با اشاره به‌روز نخست معاملات ذرت خوزستان در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا، گفت: با اقدامات صورت گرفته در ماه‌های قبل، همه دستگاه‌ها برای اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت خوزستان از طریق بورس کالا آماده‌شده‌اند و آمار نخستین روز معاملات ذرت در قالب قبض انبار نیز رضایت‌بخش بوده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام همانند سایر دستگاه‌ها، برای به ثمر نشستن سیاست جدید دولت برای حمایت از کشاورزان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد.

استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی ضروری است

علیرضا ولی گفت: راه برون‌رفت از مشکلات کنونی همکاری بخش دولتی و خصوصی است و اگر بتوانیم ظرفیت تشکل‌های، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی را بالابرده و از آن به‌خوبی استفاده کنیم با تفویض اختیار می‌توان کارهای بزرگی کرد.

وی اضافه کرد: شرکت پشتیبانی دیگر رقیب بخش خصوصی نخواهد بود چون محدودیت داریم و تلاش می‌کنیم از واردات مواد پروتئینی تا زمانی که تولید داخل کافی است جلوگیری کنیم.

ولی یادآور شد: درزمینهٔ واردات نهاده‌ها، مواد پروتئینی و گوشت رویکرد ما استفاده از تولید داخلی است زیرا هم سرمایه و نیروی انسانی و هم‌توان تولید در داخل قابل‌توجه است و با بیمه کردن محصول و دادن ضمانت می‌توان همه نیازها را تأمین کرد و به موفقیت رسید.

وظایف شرکت پشتیبانی به مراکز استانی تفویض می‌شود

وی تصریح کرد:آمادگی داریم همه امکانات معاونت پشتیبانی امور دام را در اختیار استان‌ها قرار دهیم تا با استفاده از تشکل‌ها برای ساماندهی امور اقدام شود و خرید مرغ هم توسط بخش خصوصی صورت گیرد.



مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اضافه کرد: در حال حاضر جلوی عرضه مرغ منجمد را گرفته‌ایم و خرید تضمینی را دولت با این هدف انجام می‌دهد تا به بخش خصوصی کمک شود تا از مشکلات عبور کند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت:دولت نه صنعتگر خوبی است و نه در تولید موفق بوده و شرایط امروز نشان می‌دهد باید بسیاری از امور را به مردم بسپاریم و دولت فقط سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان کند.

ولی یادآور شد: درصددیم وظایف معاونت پشتیبانی امور دام را به استان‌ها تفویض کنیم و به‌منظور تقویت استان‌ها با تشکیل کارگروه تخصصی ضمن بررسی وضعیت هر استان امکانات فیزیکی و سخت‌افزاری خود را در اختیار مراکز استان‌ها قرار می‌دهیم تا خودشان مدیریت کنند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح کرد: استان قزوین تشکل‌های توانمندی دارد و در صورت اعلام آمادگی پس از تشکیل کارگروه تخصصی آمادگی داریم بخشی از اختیارات و وظایف خود را به تشکل‌های خصوصی استان واگذار کنیم تا به‌صورت مستقل امور خود را اداره کنند.

بخش کشاورزی بدون حمایت دولت باید اداره شود

وی گفت: امیدواریم شرایط به سمتی برود که بخش کشاورزی بدون حمایت دولت بتواند فعالیت کند و هیچ وابستگی به دولت نداشته باشد و برای رسیدن به این مهم باید تشکل‌های خصوصی این بخش فعال‌شده و تقویت شوند و با استفاده از تجربیات ارزشمند خود امور را اداره کنند.

ولی گفت: در زمینهٔ بررسی کامل بازار تولید و مصرف نهاده‌ها و فراورده‌های داخلی و خارجی نسبت به تنظیم فعالیت‌های شرکت باید اقدام جدی کرد و با ارائه خدمات مناسب از سوی شرکت می‌توان امیدوار بود که واسطه‌ها و دلالان حذف شوند و حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تضمین شود.