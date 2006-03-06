اولين همايش ملي مقالات علمي دانشجويي جنگلداري در كرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر از كرج ؛ اين همايش با هدف آشنايي دانشجويان جنگداري كشور با نظرات و آراء يكديگر و ارتقاء سطح علمي دانشجويان در رشته ياد شده برگزار شد.

دبير همايش ملي مقالات دانشجويي جنگلداري در حاشيه اين همايش به خبرنگار مهر گفت: در اين همايش 76 مقاله با محورهاي جنگل شناسي و اكولوژي ، جنگلداري و اندازه گيري جنگل، مهندسي و بهره برداري، مسائل اقتصادي و اجتماعي جنگلداري به دبيرخانه همايش رسيد كه 19 مقاله مجوز حضور در همايش را دريافت كردند.

محمد عبادي افزود: 10 مقاله به صورت سخنراني و 19 مقاله به صورت پوستر در همايش ارائه شد. يك سخنراني كليدي نيز با موضوع روند تخريب جنگلهاي ايران نيز توسط دكتر مهاجر ارائه شد.

وي اعتبار برگزاري همايش را 40 ميليون ريال اعلام كرد و اظهار داشت: در مقايسه با ساير همايش هاي مشابه اعتبار تخصيص داده شده به اين همايش بسيار ناچيز بود ؛ اما به هر حال حمايت مسئولان از برگزاري همايش قابل قبول و شايسته تقدير است.

عبادي با اشاره به مسئله قطع درختان جنگلي لويزان خاطر نشان كرد: در بخش جنبي اين همايش ميزگردي با حضور استادان و دانشجويان در خصوص قطع درختان لويزان برگزار شد و بيانيه اي در محكوميت اين عمل تدوين و آماده شد.