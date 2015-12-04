انتقاد از انتخاب فرمانداران زن/اربعین حرکتی جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان از انتخاب فرمانداران خانم از سوی دولت انتقاد کرد و اظهار داشت: در شرایطی که مردان در کشور ما بیکار هستند چرا برخی مسئولان برای به کارگیری خانم‌ها در پست‌های مختلف اصرار می کنند.

وی ادامه داد: ملاک انتخاب یک فرد برای منصب اجرایی باید تقوا باشد و اگر فردی باتقواتر وجود داشته باشد، اما به این مسئله بی‌توجهی شود به خدا و پیامبر و مسلمانان خیانت شده است.

امام جمعه اصفهان اظهار داشت: همچنین در انتخابات مجلس و خبرگان باید از انتخاب افراد کم‌لیاقت و ناکارآمد پرهیز کرد.

وی با اشاره به انتقاد برخی افراد از وی درخصوص خطبه‌های نماز جمعه، تصریح کرد: برخی به من خرده می‌گیرند که چرا در خطبه‌های نماز جمعه سخنان رهبری را تحلیل و تفسیر نمی‌کنی. یا چرا خطبه‌های نماز جمعه را طولانی ایراد می‌کنی که من در پاسخ باید بگویم مگر می شود در مدت چند دقیقه که محدود است، سخنان یک ساعت و نیمه مقام معظم رهبری با آن همه محتوا و پختگی تفسیر کرد.

آیت الله طباطبائی‌نژاد با بیان اینکه اربعین حرکتی جهانی است، گفت: اگرچه مراسم بزرگ اربعین به خوبی و با کمترین اتفاق برگزار شد اما ما مدام نگران بودیم که با توجه به فاجعه منا و حرف‌هایی که در خصوص بی‌کفایتی آل‌سعود در اداره مراسم حج صورت گرفت، نکند کشورهای استکباری با برنامه‌هایی در صدد رساندن آسیب به زائران حسینی در اربعین باشند که البته به کوری چشم دشمنان، این مراسم در نهایت عظمت و سلامت برگزار شد.