به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی که به قم سفر کرده است، با حضور در مسجد حضرت علیاصغر(ع) منطقه نیروگاه شهر قم در جمع مردم این منطقه سخنرانی کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تسلیت به مناسبت ایام محرم و صفر و همچنین سالروز وفات حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) گفت: به طور حتم مردم ایران شرف و بزرگی خود را از محبت به اهل بیت(ع) گرفتهاند. از طرف دیگر ملت ایران در دو ماه اخیر با حضور در مراسم سوگواری و عزاداری، عشق و علاقه خود را به اهل بیت(ع) نشان دادهاند که این موضوع موجب بزرگی ملت ایران شده است.
وی با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت امام هشتم(ع) افزود: ایرانیان مفتخر به میزبانی امام رضا(ع) هستند و حتی در مسیر راه این امام از مدینه به طوس یک تعلق خاطر به ایشان برای مردم این مناطق ایجاد شد و بیان حدیث سلسله الذهب از سوی امام هشتم یکی از ویژگیهای این سفر بود و کلمه لاالهالاالله در این حدیث نشان میدهد که ما چه در زندگی فردی و چه اجتماعی فقط باید به خداوند تکیه کنیم و اگر توکل به خداوند باشد از مشکلات و عذاب ایمن خواهیم بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به طور حتم هر ملتی که تنها بر خداوند متعال تکیه داشته باشد، از هیچ دشمنی هراس ندارد و ما در دوران انقلاب و ۸ سال دفاع مقدس این حقیقت را به عین دیدیم.
مردم ایران با تکیه بر خداوند در برابر تمام دشمنان از شرق تا غرب ایستادند
وی افزود: مردم در آن ایام با تکیه بر خداوند در برابر تمام دشمنان از شرق تا غرب ایستاده و نترسیدند و در نهایت به پیروزی رسیدند و امروز نیز ملت ایران برای پیروزی و توفیقات بیشتر باید به خداوند توکل کنند، زیرا قدرتهای مختلف در مقابل عظمت و قدرت خداوند به حساب نمیآیند.
لاریجانی با بیان اینکه یکی از علل توفیقات جمهوری اسلامی ایران در مقابل قدرتهای بزرگ در شرایط آشفته کنونی حب به اهل بیت(ع) است، ادامه داد: هماکنون کشورهای منطقه درگیر مسائل و بحرانهایی همچون تروریسم و گرفتاریهای خارجی هستند و امروز کمتر کشوری در منطقه وجود دارد که آرامش و امنیت داشته باشد، اما ایران اسلامی دارای یک قدرت و امنیت باثبات و منحصربهفرد است که این موضوع به دلیل حب مردم به اهل بیت(ع) و همبستگی و اتحاد ملت به خاطر معرفت به ائمه اطهار است.
وی با بیان اینکه حضور مردم در مراسم سوگواری و عزاداری، موجب افزایش همبستگی و پیوندهای قبلی میان آنها میشود، افزود: ایران در چند سال اخیر به خاطر دسیسه و سنگاندازیهای دشمنان به ویژه اعمال تحریمها، دچار مشکلات اقتصادی شد، اما خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته، انشاءالله موانع و سنگها برداشته شده و مسیر برای کار و فعالیت و شکوفا شدن اقتصاد فراهم میشود.
قسمتی از مشکلات کشور به علت مدیریت ناصحیح ایجاد شدهاند
رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص تأکید کرد: البته مشکلات کشور همه به علت تحریم نبوده بلکه قسمتی از مشکلات به علت مدیریت ناصحیح ایجاد شدهاند که قطعاً با مدیریت مناسب و صحیح و همبستگی مردم حل خواهد شد.
رئیس قوه مقننه گفت: در دو سال اخیر در جریان مذاکرات تلاش شد تا مشکلات حل شود و ثمره نخست آن توافق هستهای بود که این موضوع در مجلس هم به تصویب رسید و امیدوارم در مسیر اجرا نیز خداوند توفیق دهد.
لاریجانی تصریح کرد: البته مسائلی در جریان این توافق وجود دارد که مربوط به هفته آینده است، از اینرو اگر آژانس تصمیم مناسب را در این حوزه اتخاذ کند، مسیر برای اجرای برجام هموارتر میشود.
وی با اشاره به اهمیت مقوله اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای تحقق آن، افزود: به طور حتم کلید حل مشکلات کشور، اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی است که تکیه به مردم و حمایت از تولید از مهمترین ویژگیهای آن است که قطعاً دولت و مجلس برای تحقق آن باید بسترهای مناسب را فراهم کنند.
نماینده مردم قم در مجلس نهم بر لزوم ورود مردم به عرصه اقتصادی و بخش تولید تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند که آینده کشور در گرو ورود آنها به بخش تولید و مباحث اقتصادی است، از اینرو در شرایط کنونی دیگر ظرفیتی برای حضور افراد در کارهای اداری وجود ندارد و بخش عمده اعتبارات کشور صرف بودجه جاری میشود.
بخش عمده اعتبارات کشور صرف بودجه جاری میشود
لاریجانی با بیان اینکه هماکنون در ادارات ما دچار مشکل تورم نیرو هستیم، گفت: بنابراین دولت و مجلس باید زمینه مناسبی مانند ارائه تسهیلات بانکی برای حضور مردم در بخش اقتصادی کشور فراهم کنند. البته مجلس در چند سال اخیر قوانین مناسبی را برای بهبود شرایط کسب و کار و حمایت از تولید داخلی به تصویب رسانده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرو داشتن بررسی لوایح بودجه سال ۹۵ کل کشور و برنامه ششم توسعه، به دولت گفته شده که محور اصلی این لوایح باید مسئله اقتصاد مقاومتی باشد و مهمترین پیام و دستاورد این دو لایحه باید موضوع حمایت از تولید باشد.
لاریجانی با بیان اینکه معضل بیکاری در کشور جز با حمایت از تولید قابل حل نیست، ادامه داد: خوشبختانه در استان قم ویژگی و ظرفیتهای مناسبی برای ایجاد اشتغال وجود دارد که موضوع قالیباقی، دامداری و صنایع مختلف از مهمترین این ظرفیتها است که قطعاً اگر این حوزهها رونق پیدا کنند، موجب ایجاد اشتغال میشود.
لزوم توجه به فرصتها و ظرفیتهای سرمایه گذاری استان قم
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان قم گفت: با توجه به نزدیکی این استان به پایتخت، ظرفیتهای بسیاری برای حضور سرمایهگذاران در این منطقه وجود دارد که اگر بسترهای مربوطه فراهم شود، یقیناً این مسئله زمینهساز حضور سرمایهگذاران و شکوفایی بخش صنعت و تولید در این استان میشود.
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