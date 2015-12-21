به گزارش خبرگزاری مهر، نقد و بررسی سریال «کیمیا» در قالب برنامه «سینما روایت» با پخش قسمت هایی از صحنه و پشت صحنه سریال با حضور محمدرضا شفیعی تهیه کننده، جواد افشار کارگردان، مسعود بهبهانی نیا نویسنده اثر، مهدی پاکدل و سوگل طهماسبی بازیگران سریال به همراه رسول شادمانی مجری - کارشناس برنامه، شامگاه یکشنبه شب ۲۹ آذر در سالن اسوه برگزار شد.

مسعود بهبانی نیا در این جلسه گفت: چالش اصلی ما در این نوع کارها «جذب مخاطب» است و بستری که من در این کار انتخاب کردم شامل چهار دهه اخیر بود که فکر می کنم این دوران، ظرفیت کار برای تولید آثار متعددی را خواهد داشت. هدف ما از بیان دوران انقلاب این بود که می خواستیم این شرایط را برای نسل جدید یادآوری کنیم.

جواد افشار کارگردان سریال نیز در این جلسه به مزاح گفت: کار آنقدر سخت بود که اگر دوباره به من پیشنهاد ساخت سریال «کیمیا» را بدهند حتما آن را نخواهم ساخت. امروزه ما اگر بخواهیم در مورد قصه سال های اخیر هم فیلم بسازیم با مشکل روبرو خواهیم بود چه برسد که بخواهیم سال های قبل و بعد از انقلاب را در تهران تصویرسازی کنیم. الان که کار را به صورت مونتاژ شده می بینم متوجه می شوم که واقعا اگر لطف خدا و همت دوستان نبود این کار ساخته نمی شد.

مهدی پاکدل بازیگر نقش پیمان هم در این جلسه گفت: جواد افشار کارگردان بسته ای نیست و به پیشنهادهای بازیگران توجه دارد. کارگردانی فقط دکوپاژ نیست بلکه باید توانایی نزدیک تر کردن قلب عوامل به همدیگر را هم داشته باشد و افشار این مهارت را داشت. ضمن اینکه من در تمام کارهایی که کردم واقعا ندیده بودم که نویسنده اثر اینقدر سرصحنه حضور داشته باشد و بهبهانی نیا معمولا هفته ای یک روز را سر صحنه حاضر بودند که این مساله نشان از همدلی عوامل و نیز باز بودن ذهن و نگاه کارگردان دارد.

در ادامه سوگل طهماسبی که در سریال «کیمیا» نقش نرگس را برعهده دارد، گفت: پروژه «کیمیا» سرشار از صمیمیت و دوستی بود و اگر غیر از این بود ما امروز شاهد بازتاب خوب این سریال در میان مردم نبودیم و همه اینها به خاطر داشتن عوامل خوب به ویژه تهیه کننده توانمند و پشت صحنه خوب و هدایت خوب بازیگران توسط کارگردان بوده است.

جواد افشار درباره ساخت سریال های طولانی مدت و بحث هزینه های مالی آن گفت: اتفاقا تولید سریال های طولانی به لحاظ مالی به صرفه تر است و این سریال که تقریبا معادل چهار سریال ۲۶ قسمتی است به لحاظ هزینه ها کمتر از چهار سریال هزینه برداشته است. اگر هزینه هر سریال ۲۶ قسمتی را حدود ۳ الی ۴ میلیارد تومان تصور کنیم، «کیمیا» که معادل چهار سریال می شود باید حدود ۱۵ میلیارد تومان هزینه داشته باشد اما ما این سریال را کمتر از این رقم ساختیم ضمن این که بازخورد آن نیز خیلی بیشتر از چند سریال بوده است.

وی با اشاره به نظرسنجی های صدا و سیما در مورد مخاطبان این اثر عنوان کرد: بر اساس نظر سنجی صدا و سیما، ما در هفته اول ۲۷ درصد، هفته دوم ۳۶ درصد، هفته سوم ۴۴ درصد، هفته چهارم بالای ۵۰ درصد و هم اکنون بیشتر از ۶۷ درصد مخاطب داشتیم و این نشان می دهد که تماشاگران سریال به دلیل طولانی بودن این اثر، رو به افزایش بوده است.

روح الله سهرابی قائم مقام انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس که در میان تماشاگران در سالن حضور داشت، گفت: این سریال توانست خیابان ها را خلوت کند اما در مورد نقدهایی که در مورد این سریال در مطبوعات نوشته می شود حرف دارم چرا که می بینم خیلی از دوستان، بیشتر به مسائل جزئی تر مثل اینکه در فلان پلان ماشین ۲۰۶ وجود داشت و از این قبیل پرداختند! در حالی که یادمان نرود «کیمیا» توانسته بخش قابل توجهی از مخاطبان را به تلویزیون برگرداند.

محمد رضا شفیعی تهیه کننده سریال گفت: گرفتاری اول ما برای «کیمیا» این بود که دوستان تلویزیون را توجیه کنیم که می شود سریال طولانی مدت ساخت. مشکل اصلی تلویزیون در این مورد بحث هزینه ها بود لذا توجیه طرح یک پروسه طولانی مدت بود و بالاخره معاونت سیمای وقت کمک کرد تا این طرح تصویب شود اما بحث بعدی موضوع بودجه بود و ما این را هم تشریح کردیم و توضیح دادیم که با رقم های کمتری هم می توان این سریال را تولید کرد.

مهدی پاکدل نیز در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان گفت: روزگاری که ما در تلویزیون «هزار دستان» می ساختیم ترکیه تنها یک کارگردان معروف داشت و هر ۵ سال یکبار کار می ساخت اما امروز می بینیم پی در پی سریال های چند صد قسمتی می سازند و به خورد مخاطب می دهند. ما بسیار توانمندتر از آنها هستیم، ما هم می توانیم خیابان ها را خلوت کنیم و می توانیم سریال های پرمخاطب بسازیم به شرطی که به هنرمندانمان اعتماد کنیم.

سید فرهاد حسینی، مدرس فیلمنامه نویسی و ناظر انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس نیز از جواد افشار به عنوان یک جانبازی که دغدغه ارزش ها را دارد یاد کرد و افزود: مجاهدت افشار که خودش جانباز جنگ است در این کار فوق العاده است و خوشحالیم کسی این سریال را تولید کرده که خودش در جنگ حضور داشته و سکان‌دار این کار ارزشی بوده است.

سید مرتضی مصطفوی نویسنده و فیلمنامه نویس هم گفت: ما بالاخره شاهد شکستن این تابو بودیم و تلویزیون توانست سریال بیش از ۱۰۰ قسمتی آن هم با کیفیت جذب حداکثری مخاطب بسازد. امیدوارم همچنان شاهد تولید سریال های ارزشی در تلویزیون باشیم و به تیم سازنده «کیمیا» تبریک و خداقوت می گویم.