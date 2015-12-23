بازی فیزیکی را مقابل نفت برگزار کردیم/ تساوی عادلانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری سوادکوهی در خصوص دیدار استقلال اهواز برابر نفت تهران که با برتری یک بر صفر شاگردان منصوریان خاتمه یافت، گفت: فکر می کنم مساوی عادلانه‌ترین نتیجه بود، زیرا ما با وجود تمام مشکلات، با چند بازیکن ۱۶، ۱۷ و ۱۸ ساله مقابل نفت قرار گرفتیم و یک بازی فیزیکی بسیار خوب را مقابل این تیم انجام دادیم. من به تیم آسیایی نفت بابت این پیروزی تبریک می گویم، اما مساوی حداقل نتیجه ای بود که ما می توانستیم کسب کنیم.

وی در خصوص اینکه آیا اولتیماتومی به کادر فنی این تیم داده شده یا خیر؟ خاطرنشان کرد: هیچ اولتیماتومی داده نشده است. اما با وجود این امکانات ما حتی فراتر از انتظار ظاهر شدیم، زیرا داور در این مسابقه یک پنالتی را ندید.

امیری در پایان در خصوص اعتراض نظری پس از تعویض اظهار کرد: او قطعا از عملکرد خودش ناراضی بوده است.