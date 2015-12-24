«ملک سلیمان» و «ناخدا خورشید» را ببینید/ باز هم «عصر یخبندان»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «دستبرد»، «ملک سلیمان»، «به صرف شربت و شیرینی»، «سریع و بازنده»، «کیش و مات»، «دایی هانس»، «شکلات مرگبار»، «نجات فرمانده یانگ»، «در دل طوفان»، «طبقه هفتم»، «ناخدا خورشید»، «عصر یخبندان۲ و ۳»، «توقف ناپذیر»، «برادران سرزمین من»، «آفتاب بعد از بارون»، «جرج کنجکاو»، «جیمی نوترون»، «شجاعت»، «سفر پرماجرا»، «ضربه طوفان»، «هوک»، «گروگان»، «والنتین»، «یاغی»، «پس از جدایی»، «اسباب بازی ها» و «ترون» پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ آذر ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می رود.

شبکه یک سیما

«دستبرد»

فیلم سینمایی «دستبرد» به کارگردانی دیوید ممت، پنجشنبه ۳ دی ماه ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه یک سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جن هاکمن، ربکا پیجن و دنی دیویتو آمده است: جو یک سارق حرفه ای است که قصد دارد پس از آخرین دستبردش، خود را بازنشسته کند. همدست او برگمن اصرار دارد که پسرش جیمی در این سرقت بزرگ شرکت کند. جو می پذیرد ولی برای اطمینان خواهر ناتنی خود فران را نزد جیمی می‌فرستد تا از او اطلاعات به دست آورد. پس از سرقت طلاهای سوئیسی، جیمی پدرش جو را قال می گذارد و محموله ای را که گمان می کند طلاست با خود می برد. ولی بعد می فهمد که رو دست خورده است. برگمن همرا با جیمی و دارو دسته اش به جو حمله می کند ولی...

«ملک سلیمان»

فیلم سینمایی «ملک سلیمان» به کارگردانی شهریار بحرانی، جمعه ۴ دی ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی امین زندگانی، محمود پاک نیت و الهام حمیدی آمده است: خداوند به وسیله نشانه‌هایی به سلیمان نشان می‌دهد که باید از شرایط سختی برای رسیدن به یک جامعه آرمانی عبور کند. اما سلیمان برای به دست آوردن چنین حکومتی باید جهان اجنه و شیاطین را تحت سلطه خود در آورد. در این بین فتنه‌هایی در سه شهر اورشلیم، اریحا و زبولون به نمایش در می‌آید.

شبکه دو سیما

«به صرف شربت و شرینی»

فیلم تلویزونی «به صرف شربت و شرینی» به‌ کارگردانی هادی مقدم دوست، پنجشنبه ۳ دی ساعت ‌‌۸ صبح در ‌قالب‌ برنامه «سینما صبحانه» از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان با بازی عباس غزالی، نفیسه روشن، عزت الله مهرآوران و فرهاد شریفی آمده است: امید و فیروزه با هم به یک تئاتر به نام به «صرف شربت و شیرینی» رفته اند. داستان تاثیرگذار آن تئاتر روی فیروزه اثری جدی می گذارد. فیروزه هم مانند زن و شوهر توی آن تئاتر تصمیم می گیرد که یک عروسی ساده و ارزان بگیرد و برای بقیه پول هایشان که قرار است اضافه بیاید تصمیم های خیرخواهانه دیگری می گیرد اما امید که روحیاتش شبیه روحیات فیروزه نیست از این تصمیم می ترسد. او می ترسد مورد سرزنش و ملامت دیگران قرار بگیرد، فیروزه با این تصمیم پیش می رود در حالی که...

«سریع و بازنده»

فیلم سینمایی «سریع و بازنده» به کارگردانی‌ آدام مک کِی، پنجشنبه ۳ دی ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان با بازی ویل فِرِل، گری کول و جِین لینچ آمده است: ریکی بابی فردی علاقمند به سرعت و سریع راندن است که در کودکی پدرش (که او نیز عاشق سرعت است) او و مادرش را رها کرده و ناپدید شده است. وی اکنون به عنوان عضو تیمِ سرویس اتومبیل در مسابقاتِ اتومبیل رانی سرعت مشغول به کار است. روزی در اثر یک اتفاق ریکی در یک مسابقه نتیجه درخشانی را از خود به جای می گذارد. پس از آن وی تبدیل به قهرمان مسابقاتِ سرعت شده به شهرت زیادی دست پیدا می کند. اوضاع به همین منوال ادامه دارد تا اینکه...

«کیش و مات»

فیلم تلویزیونی «کیش و مات» به کارگردانی مهران مرادی، جمعه ۴ دی ماه ساعت ۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه این فیلم با بازی حمیدرضا پگاه، رامتین خداپناهی، سحر ذکریا و مهدی امینی خواه آمده است: رضا حریرپور، سرگرد با سابقه نیروی انتظامی است که در دایره مبارزه با جرایم اجتماعی خدمت می کند. در حدود یکسال قبل، زمانی که او پیگیر ماجرای یک پرونده قاچاق اشیای عتیقه موسوم به خنجر شاه عباس است دخترش آرزو را در اثر یک سانحه تصادف عمدی از دست می دهد. پس از این اتفاق او دچار ضربه روحی شدیدی شده و همسرش مهناز نیز که نتوانسته با این موضوع کنار بیاید، به همراه دختر دیگرشان سحر او را ترک کرده است. با گذشت یک سال،‌ یک اتفاق، رضا را در مسیر پرونده مشابهی قرار می دهد. با به دست آمدن یک دستگاه تلفن همراه از فردی به نام جلال که تیر خورده بوده، فیلمی پیدا می شود که در آن دو نفر مشغول حمل تابوتی هستند که ظاهراً‌ حاوی اشیای عتیقه است...

«دایی هانس»

فیلم سینمایی «دایی هانس» به کارگردانی مایکل کریندل، جمعه ۴ دی ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی فریتز کارل، تینا رولاند و النا اولینگ آمده است: هانس هربست یک متخصص تعمیرات و مکانیکی خودروهای قدیمی است که در کارش از شهرت و اعتبار بالایی برخوردار است. وی همچنین صاحب چند واحد مسکونی است که چند مستأجر دارد. هانس مرد بسیار جدی و عبوسی است که به دلیل جدایی از همسرش به تنهایی زندگی می کند. تقریباً هیچکس تحمل اخلاق سرد و بی روح او را ندارد و خود او نیز تنهایی را ترجیح می دهد. در این بین خواهر هانس، بریت که چند سالی است در شهر دیگری زندگی می کند، بی خبر به خانه او آمده از وی می خواهد چند روزی که مجبور است برای عمل جراحی در بیمارستان بستری شود از پسرهایش جاناتان و برونو نگهداری کند. هانس تصور هر چیزی را می تواند بکند بجز نگهداری از دو پسر بچه با شیطنت های مخصوص به خودشان و...

شبکه سه سیما

«شکلات مرگبار»

فیلم سینمایی «شکلات مرگبار» به کارگردانی لی چی لی ین، پنجشنبه ۳ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

این فیلم با بازی آلک سو، آریل لین و مت وو روایتی است از یک قاچاقچی مخوف و زیرک که بعد از فرار مرد تبهکار با جسد سگی در نزدیکی محل روبرو شده و بعد از آزمایشات در می یابند که سگ به وسیله سیانوری که در شکلات بوده مسموم شده و...

«نجات فرمانده یانگ»

فیلم سینمایی «نجات فرمانده یانگ» به کارگردانی رونی یو، جمعه ۴ دی ماه ساعت ۰۰:۴۵ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه این فیلم با بازی آدی آن، آدام چنگ و اکرین چنگ آمده است: در پی بروز جنگ میان دو حکومت محلی در چین و حمله حکومت خیتن به حکومت همسایه سونگ، یک ژنرال و هفت پسرش به جنگ با خیتن‌ها می روند و...

«در دل طوفان»

فیلم سینمایی «در دل طوفان» به کارگردانی استیون کوئال، جمعه ۴ دی ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان آمده است: پیت یک مستندساز است که قصد دارد همراه با گروهش فیلمی از گردبادها بسازد. او به همراه فیلمبردارش و هواشناس به دنبال گردبادها می گردند. از طرفی پسری به نام دانی هم قرار است از مراسم فارغ التحصیلان در مدرسه فیلمبرداری کند و به همراه یکی از دوستانش به کارخانه ای می روند تا کار فیلمبرداری را از آنجا شروع کنند. طوفان سهمگینی در می گیرد و مراسم فارغ التحصیلی در مدرسه بهم می خورد و دانی و دوستش در کارخانه گیر می افتند و...

در فیلم تلویزیونی «در دل طوفان» محصول سال ۲۰۱۴ آمریکا، ریچارد آرمیتاژ، سارا کالیز و مت والش نقش آفرینی می کنند.

«طبقه هفتم»

فیلم سینمایی «طبقه هفتم» به کارگردانی پتسکی آمزکوآ، جمعه ۴ دی ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان با بازی بلن رودا و آبل دولز دووال و آمده است: سباستین یک وکیل مشهور در آرژانتین است که چند سال قبل همراه با همسر اسپانیایی خود و دو فرزندش به کشور خود بازگشته و در یک شرکت وکالت بزرگ موکلینی از سطوح مختلف دارد. سباستین در گذشته به اسپانیا رفته و خانواده همسرش در زمینه کاری و مالی از وی حمایت کرده اند اما او همیشه ناراضی بوده زیرا...

شبکه چهار سیما

«ناخدا خورشید»

فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» به کارگردانی ناصر تقوایی، جمعه ۴ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می رود.

داستان فیلم از این قرار است که: خواجه ماجد، ناخدا خورشید را لو می دهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش كشیده می شود. دلالی به نام فرحان كه می خواهد چند فراری سیاسی را از مرز آبی عبور دهد وارد بندر می‌شود. او با ناخدا خورشید تماس می گیرد، ناخدا كه احتمال می دهد لنجش را مصادره كنند با فرحان همكاری می كند و چند مرد را كه ظاهراً در ترور حسنعلی منصور نخست وزیر، دست داشته اند به آن سوی آب می رساند. پس از آن چند تبعیدی نیز از فرحان می خواهند كه اسباب فرار آنها را فراهم كند. ناخدا این بار نیز با اكراه به این ماجرا كشیده می شود که...

داریوش ارجمند، علی نصیریان، سعید پور صمیمی، پروانه معصومی و فتحعلی اویسی در فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» ایفای نقش کرده اند.

شبکه پنج سیما

«عصر یخبندان ۲»

انیمیشن «عصر یخبندان ۲» به کارگردانی کارلوس سالدانها، پنجشنبه ۳ دی ماه ساعت ۹:۰۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: سید و ماموت و دیه گو متوجه می شوند که عصر یخبندان رو به اتمام است و سعی می کنند همه حیوانات و دوستانشان را به ارتفاعات ببرند...

«عصر یخبندان ۳»

انیمیشن «عصر یخبندان ۳» به کارگردانی کارلوس سالدانها، جمعه ۴ دی ماه ساعت ۹:۰۰ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.

در خلاصه فیلم با نقش آفرینی ری رومانو، جان لگویزامو و دنیس لری آمده است: سید سه تخم دایناسور پیدا کرده که به دنبال مادر آنهاست...

«توقف ناپذیر»

فیلم سینمایی «توقف ناپذیر» به کارگردانی تونی اسكات، جمعه ۴ دی ماه ساعت ۱۳:۳۰از شبکه پنج سیما پخش می شود.

در خلاصه فیلم با نقش آفرینی دنزل واشنگتن، كریس پین، روزاریو داسون و اتان ساپلی آمده است: پسر جوانی كه به تازگی به استخدام شركت راه آهن آمریكا درآمده است جهت همكاری به مردی معرفی می شود كه سال‌ها لوكوموتیوران بوده و اینك در تهدید شغلی قرار دارد. در این میان به واسطه سهل انگاری لوكوموتیورانی دیگر قطاری باری بدون راننده به سمت شهر و مخازن سوخت شهر حركت می كند كه در صورت عدم توقف این قطار كه هر لحظه نیز سرعتش زیادتر می شود با مخازن سوخت امكان فاجعه ای بزرگ وجود دارد. قطار در خط مقابل پسر جوان و مرد لوكوموتیوران قرارگرفته است. آنها می توانند قطار خود را نجات دهند اما...

شبکه شما

«برادران سرزمین من»

فیلم تلویزیونی «برادران سرزمین من» به کارگردانی سید هادی محقق، پنجشنبه ۳ دی ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه شما پخش می شود.

داستان فیلم با بازی حسین خان بیگی، لادن سلیمانی، جواد عاقبت بین، عباس شجاع، هادی دیباجی و علی جاویدفر در یکی از روستاهای استان خراسان اتفاق می افتد. در این داستان نشان داد می شود که: اقوامی با مذاهب تشیع و تسنن در یک روستا به خوبی در کنار هم زندگی می کنند. اما ماجراها از زمانی شروع می شود که دوره گردی به روستا می آید. او با کینه توزی سعی می کند بین صاحبان مذاهب در روستا اختلاف به وجود بیاورد و تاجایی پیش می‌رود که با طراحی و اقدام به قتل در پی شعله ور کردن آتش اختلاف است اما در نهایت حقایق روشن می‌شود و...

«آفتاب بعد از بارون»

فیلم تلویزیونی «آفتاب بعد از بارون» به کارگردانی کامبیز کاشفی، جمعه ۴ دی ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه شما پخش می شود.

داستان فیلم با بازی کامبیز کاشفی، مجید محبوب بشری و عارفه اصغرزاده از این قرار است: سعید سرمدی که زمانی سرباز نیروی انتظامی بوده است در یک سرقت دیده می‌شود. مافوق او پس از انجام تحقیقاتی به این نتیجه می‌رسد که شاید برادر دو قلویی داشته باشد، پس از مدتی موضوع قطعی می‌شود و سرمدی برادر دو قلوی خود را پیدا می‌کند. وحید برادر او به زندان می افتد و اعتراف می کند. نیروی انتظامی تصمیم می گیرد سعید سرمدی را به جای برادرش وحید به درون باند خلافکاران بفرستد که...

شبکه کودک

«جرج کنجکاو»

انیمیشن «جرج کنجکاو» به کارگردانی متیو اکالاگان، پنجشنبه ۳ دی ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: تد در یک موزه کار می‌کند، اما قرار است موزه به دلیل ورشکستگی تعطیل شود. تد پیشنهاد می‌دهد تا مجسمۀ گمشدۀ زاواگا را پیدا کنند و آن را در یک نمایشگاه به معرض نمایش بگذارند. اکتشاف مجسمه به عهده تد می‌افتد و او برای یافتن مجسمه همراه یک گروه تجسس به جنگل می‌روند...

«جیمی نوترو»

انیمیشن «جیمی نوترو» به کارگردانی کیت آلکوم، مایک گازاوی و کربی اتکینز جمعه ۴ دی ماه ساعت ۲۱ از شبکه کودک پخش می شود.

این انیمیشن، داستان پسر بچه‌ای به نام جیمی نوترون را روایت می‌کند که فردی نابغه است و اختراعات موفق و متنوعی در کارنامه دارد. داستان از جایی شروع می‌شود که بیگانگان زمین را مورد حمله قرار داده و پدر و مادر همۀ بچه‌های یک شهر ناپدید می‌شوند. اینجاست که جیمی وارد عمل شده و سعی می‌کند از هوش خود برای ساختن دستگاهی برای رفتن به فضا و نجات پدر و مادرها استفاده کند غافل از اینکه...

شبکه نمایش

فیلم های سینمایی و تلویزیونی «شجاعت»، «سفر پرماجرا»، «ضربه طوفان»، «هوک» و «گروگان» پنجشنبه ۳ دی ماه ساعت ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش روی آنتن می رود.

فیلم های سینمایی و تلویزیونی «والنتین»، «یاغی»، «پس از جدایی»، «اسباب بازی ها» و «ترون» جمعه ۴ دی ماه ساعت ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۱ و ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.