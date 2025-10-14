یادبود سینمای ناصر تقوایی در شبکه‌ نمایش سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، به مناسبت درگذشت ناصر تقوایی فیلمساز صاحبنام سینمای ایران و به منظور یادبود این هنرمند فقید، شبکه نمایش سیما جدول پخش خود را تغییر داد.
بر این اساس فیلم سینمایی «ای ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی، سه شنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۷ روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در بحبوحه انقلاب گروهبان مکوندی به ماسوله میرود و مردم را آزار میدهد! او برای آنکه منطقه تحت نفوذش از شهرهای دیگر کم نیاورد حکومت نظامی اعلام میکند. کسبه بازار، معلمها و دانشآموزان مدرسه با او مقابله میکنند. همزمان با فرار شاه از کشور به پاسگاه تحت فرماندهی او که جشنی به بهانه ارتقای درجه مکوندی در آن برپا است، هجوم میبرند و بساطش را بههم میریزند.
در این فیلم سینمایی اکبر عبدی، حمید جبلی و غلامحسین نقشینه نقشآفرینی کردهاند.
همچنین فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» به کارگردانی ناصر تقوایی، چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۷ پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: خواجه ماجد، ناخدا خورشید را لو میدهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش کشیده میشود. دلالی به نام فرحان که میخواهد چند فراری سیاسی را از مرز آبی عبور دهد وارد بندر میشود. او با ناخدا خورشید تماس میگیرد. ناخدا که احتمال میدهد لنجش را مصادره کنند با فرحان همکاری میکند و چند مرد را به آن سوی آب میرساند. پس از آن چند تبعیدی نیز از فرحان میخواهند که اسباب فرار آنان را فراهم کند. ناخدا این بار نیز با اکراه به این ماجرا کشیده میشود. تبعیدیها پیش از فرار اما دست به اقداماتی میزنند.
داریوش ارجمند، علی نصیریان و سعید پورصمیمی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
