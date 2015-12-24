۲۱۱ داوطلب نمایندگی مجلس تا کنون نام نویسی کردند

علی اصغر جمشید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز در ششمین روز از ۶۰ داوطلب در شش حوزه انتخابیه استان نام نویسی کردند.

وی افزود: طی شش روز گذشته تنها شش نفر از این تعداد نام نویسی شده در شش حوزه انتخابیه استان زن بوده است.

وی بیان کرد: داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا چهارم دی ماه فرصت دارند با حضور در شش حوزه انتخابیه اصلی استان شامل زاهدان، زابل، خاش، سراوان، ایرانشهر و چابهار و ستاد مرکزی وزارت کشور نام نویسی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان دارای هشت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.