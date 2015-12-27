وام ۱۰ میلیونی بازار لوازم خانگی را از رکود خارج نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید داوود موسوی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: اصلاح نظام تولید یکی از محورهای اساسی قانون هدفمندسازی یارانه ها بود و البته باید پذیرفت که نظام توزیع به علت نداشتن زیرساخت های مناسب صد درصد موفق نبوده، اما اصلاح آن در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بررسی و تعیین قیمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: یکی از بحث های اصلی در این مورد؛ مکانیزه کردن مراکز توزیع به دستگاه های Pos است؛ چراکه در این صورت، بر اساس سیستمی مدون و جامع می‌توان اطلاعات را پایش و رصد کرده و با متخلفان در طی فرآیندهای مختلف برخورد قانونی کرد.

وی تصریح کرد: در این صورت، به طور قطع قیمت در کارخانه با لحاظ درصدهای مجاز سود، همان قیمتی است که مصرف کننده باید بپردازد.

به گفته موسوی، هم اکنون به علت نبود برخی زیرساخت ها مشکلاتی در این حوزه وجود دارد؛ البته اصلاح ساختار و نظام توزیع در دستور کار دولت قرار دارد و باید بحث مکانیزه کردن صندوق های فروش را به عنوان عامل اصلی مد نظر قرار داد و در شبکه توزیع به سمت الکترونیکی کردن فرایند آن پیش رفت.

مدیر کل بررسی و تعیین قیمت سازمان حمایت افزود: چنانچه کالایی در بازار تغییر قیمت داشته باشد، از طریق سامانه ۱۲۴ یا بازرسی می توان موضوع را بررسی کرد.

همچنین شهرام میرآخورلو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان نیز در این برنامه گفت: بازار لوازم خانگی به علت تعدد نشان های تجاری و مدل و هم از حیث تولیدات داخل و واردات بازاری کاملاً رقابتی است. اما به علت رکودی که از یکی دو سال قبل اتفاق افتاد، موجودی انبارهای تولیدی و وارداتی به قدری به حد مکفی است که میل و رغبتی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

وی افزود: لوازم خانگی مشمول قیمت گذاری نیست؛ البته ضابطه قیمت گذاری سازمان حمایت باید رعایت شود؛ در عین حال تغییر افزایش قیمت یکی از برندهای لوازم خانگی در بازار در حال بررسی است، البته این افزایش قیمت در حالی است که کالای مورد نظر پیش از این در بازار موجود نبوده و قیمت جدید که گفته می‌شود گرانتر است مربوط به مدل جدید آن کالا است.

وی گفت: در حوزه صوتی- تصویری به واسطه تغییر فناوری، از پارسال روند کاهش قیمت ها را داشتیم زیرا بازار به این شکل می طلبید. ما بر روی میزان موجودی کالا و تغییرات قیمت نظارت داریم و حواسمان به بازار هست.

میرآخورلو گفت: البته مبنای قیمتی که هم اکنون بر روی لوازم خانگی اعلام شده، مبنای درستی نیست زیرا کالایی که پایه ندارد با کالایی که قبلاً وجود داشته مقایسه می شود که این درست نیست.

وی افزود: در بازار موج افزایش کالا وجود دارد و کسی نمی تواند کالایش را بفروشد. به همین دلیل، آخرین تغییرات قیمت که در حوزه لوازم خانگی اتفاق افتاد مربوط به سال ۹۲ بود و بازار کشش تغییرات قیمتی را ندارد و شرایط آن نیز نیست، از این رو حتی وام ۱۰ میلیون تومانی بابت خرید لوازم خانگی هم نتوانست به رونق و خروج از رکود کمکی کند.

وی افزود: حمایت منطقی از تولید کننده به حمایت از مصرف کننده منتج می شود یعنی اگر شرایط به نحوی برای تولید کننده مهیا شود که به مواد اولیه دسترسی و تیراژ تولید مناسبی داشته باشد، منافع آن به مصرف کننده هم بر می گردد از این رو در این زمینه از زاویه های مختلف همچون حمایت های تعرفه ای و دسترسی واحدهای تولید کننده به منابع در دستور کار است.

مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت گفت: ما اکنون در حوزه فولاد نزدیک به دو میلیون تن محصولات فولادی در انبارهای واحدهای تولیدی و توزیعی است که عددی بسیار سنگین است از اینرو روند کاهش قیمت را داریم که به طور قطع، بر محصولات صنایع پایین دستی خود نیز تأثیر می گذارد.

میرآخورلو با اشاره به اینکه اکنون توجیهی برای تولید فولاد با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن نیست افزود: با این حال اکنون در کشور واحدهایی با تولید این ظرفیت وجود دارد.