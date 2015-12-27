سرلشگر فیروزآبادی هفته وحدت و فرارسیدن سال نو میلادی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ سرلشگر سید حسن آقایی فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح، در پیام‌های جداگانه‌ای ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و هفته وحدت را به مقامات نظامی کشورهای اسلامی، و همچنین فرارسیدن سال نوی میلادی (سال ۲۰۱۶) را به مقامات مسیحی کشورهای جهان تبریک گفت.

در قسمتی از پیام تبریک سرلشکر فیروزآبادی به کشورهای اسلامی آمده است: افتخار دارم فرا رسیدن سالروز میلاد مسعود پیامبر اعظم، خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی(ص) رسول بشیر و نذیر، پیامبر صلح و رستگاری، رسول اصلاح و بیداری، جلوه راستین مهر پربرکت و منادی بزرگ عدالت، آزادی و آزادگی، رسول رحمة للعالمین و هفته وحدت امت بزرگ اسلام که امسال مصادف است با ولادت حضرت عیسی مسیح(ع) را به محضر حضرت‌عالی، خانواده محترم، دولت و نیروهای مسلح آن کشور تبریک و شادباش عرض کنم.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ادامه این پیام تصریح کرده است: وحدت، عزت، سربلندی تمام مسلمین، محو رژیم اشغالگر قدس، قطع دست ایادی دشمنان اسلام و برقراری صلح و آرامش در تمام جهان، همراه با سلامتی و سعادت روزافزون آن فرمانده، خانواده و کارکنان نیروهای مسلح کشورشان را از خداوند بزرگ، حنان و منان مسئلت دارم.

سرلشکر فیروزآبادی همچنین ضمن تبریک سالروز خجسته پیامبر نور و رحمت، جلوه راستین مهر پربرکت، و منادی بزرگ عدالت و احیاءکننده معنویت، حضرت عیسی مسیح(ع)؛ آغاز سال نوی میلادی (سال ۲۰۱۶) را به مقامات نظامی کشورهای مسیحی، خانواده و نیروهای مسلح آن کشورها تبریک و شادباش گفت و سال جدید را سال مهرورزی و بهروزی برای همه ملت‌ها و همه بشریت آرزو کرد.