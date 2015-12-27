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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۰۸

با صدور پیام‌های جداگانه؛

سرلشگر فیروزآبادی هفته وحدت و فرارسیدن سال نو میلادی را تبریک گفت

سرلشگر فیروزآبادی هفته وحدت و فرارسیدن سال نو میلادی را تبریک گفت

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیام‌های جداگانه‌ای هفته وحدت را به مقامات نظامی کشورهای اسلامی و همچنین فرارسیدن سال نوی میلادی را به مقامات مسیحی کشورهای جهان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ سرلشگر سید حسن آقایی فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح، در پیام‌های جداگانه‌ای ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و هفته وحدت را به مقامات نظامی کشورهای اسلامی، و همچنین فرارسیدن سال نوی میلادی (سال ۲۰۱۶) را به مقامات مسیحی کشورهای جهان تبریک گفت.

در قسمتی از پیام تبریک سرلشکر فیروزآبادی به کشورهای اسلامی آمده است: افتخار دارم فرا رسیدن سالروز میلاد مسعود پیامبر اعظم، خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی(ص) رسول بشیر و نذیر، پیامبر صلح و رستگاری، رسول اصلاح و بیداری، جلوه راستین مهر پربرکت و منادی بزرگ عدالت، آزادی و آزادگی، رسول رحمة للعالمین و هفته وحدت امت بزرگ اسلام که امسال مصادف است با ولادت حضرت عیسی مسیح(ع) را به محضر حضرت‌عالی، خانواده محترم، دولت و نیروهای مسلح آن کشور تبریک و شادباش عرض کنم.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ادامه این پیام تصریح کرده است: وحدت، عزت، سربلندی تمام مسلمین، محو رژیم اشغالگر قدس، قطع دست ایادی دشمنان اسلام و برقراری صلح و آرامش در تمام جهان، همراه با سلامتی و سعادت روزافزون آن فرمانده، خانواده و کارکنان نیروهای مسلح کشورشان را از خداوند بزرگ، حنان و منان مسئلت دارم.

سرلشکر فیروزآبادی همچنین ضمن تبریک سالروز خجسته پیامبر نور و رحمت، جلوه راستین مهر پربرکت، و منادی بزرگ عدالت و احیاءکننده معنویت، حضرت عیسی مسیح(ع)؛ آغاز سال نوی میلادی (سال ۲۰۱۶) را به مقامات نظامی کشورهای مسیحی، خانواده و نیروهای مسلح آن کشورها تبریک و شادباش گفت و سال جدید را سال مهرورزی و بهروزی برای همه ملت‌ها و همه بشریت آرزو کرد.

کد مطلب 3010900

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