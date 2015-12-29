عربستان بودجه خود را با نفت ۲۹ دلار بست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «بیزینس استاندارد»، به دنبال انتشار آمار ضعیف اقتصادی ژاپن و بسته شدن بودجه عربستان بر پایه نفت ۲۹ دلار به ازای هر بشکه، بهای طلای سیاه در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز سه شنبه در منطقه آسیا با روند تقریبا مشابه معاملات روز دوشنبه دنبال شد.

در همین حال، قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا برای تحویل در ماه فوریه با یک سنت افزایش به ۳۶ دلار و ۸۲ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در مدت زمان مشابه با ۲ سنت افزایش در برابر ۳۶ دلار و ۶۴ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

این روند معاملات یعنی آغاز پیشی گرفتن بهای نفت پایه آمریکا بر برنت می باشد.

همچنین براساس گزارش پایگاه خبری «فین ۲۴»، پیش بینی می شود درآمد نفتی عربستان برای سال ۲۰۱۶ میلادی به ۵۱۳.۸ میلیارد ریال عربستان معادل ۱۳۷ میلیارد دلار کاهش یابد، این در حالی است که درآمد نفتی این کشور در سال جاری میلادی ۶۹۸ میلیارد ریال عربستان برآورد شده است.

حال سعودی ها برای جبران کاهش قیمت نفت در بودجه خود متوسل به فروش سهام سازمان‌های دولتی و کاهش یارانه ها شده اند.