تلاش تل آویو برای کاهش نارضایتی در مناطق اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رژیم صهیونیستی در اقدامی تبلیغاتی اعلام کرده است که برای بهبود وضعیت اعراب ساکن سرزمین های اشغالی تحت سلطه این رژیم حدود ۳ میلیارد دلار هزینه می کند.

۲۱درصد ساکنان سرزمین های اشغال شده توسط رژیم صیونیستی اعرابی هستند که جمعیت آنها به حدود ۹ میلیون نفر می رسد.

صهیونیستها در طرحی تبلیغاتی که بارها در رسانه های این رژیم به انعکاس آن پرداخته شده است می گویند این بودجه برای بالا بردن زیرساختارهای آموزشی، ورزشی و حمل و نقل اعراب این مناطق در نظر گرفته شده است.

الی گرونر رئیس دفتر نخست وزیر صهیونیستها می گوید بین مدارس اعراب و یهودیان اختلاف زیادی وجود دارد و این مبلغ برای کاهش این شکاف تعیین شده است.

صهیونیستها ادعا می کنند در سرزمین های اشغالی اعراب بدون تنش در حال زندگی هستند و ازحقوق برابر با یهودیان بهره مند هستند در حالی که بسیاری از گزارشها خلاف این امر را نشان می دهد.