به گزارش خبرنگار مهر، ‌رضا امینی پیش از ظهر شنبه در یكصد و هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن محكوم كردن اعدام شیخ‌نمر اظهار داشت: از عموم مردم اصفهان به منظور برگزاری مراسم بزرگداشت این عالم دینی تشكر می‌كنم و به شهرداری اصفهان نیز توصیه می‌كنم در این زمینه همكاری لازم را با شهروندان داشته باشد.

وی با اشاره به بازدید سه ساعته اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان از پروژه‌های بزرگ شهرداری ابراز داشت: در بازدید از پروژه‌های میدان استقلال، میدان ۲۵ آبان، تقاطع اشکاوند، میدان آزادی و سالن همایش‌های بین‌المللی آیت‌الله خامنه‌ای شور و نشاط در کارگاه‌ها مشهود بود که جا دارد از همه دست‌اندرکاران این پروژ‌ه‌ها قدردانی به عمل آید.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با انتقاد از تعیین تكلیف نشدن ساختمان‌های بلند مرتبه حاشیه رودخانه زاینده‌رود تصریح کرد: ‌برخی از این ساختمان‌ها به جنگل آهن‌آلات تبدیل شده و به سیما و منظر شهری خدشه وارد كرده است که ضروری است نسبت به ساماندهی این ساختمان‌ها نیز اقدام شود.

وی در ادامه با اشاره به اینكه پوشش کارگاه‌ها و زیباسازی محیط‌های کارگاهی شهری نیز باید مورد توجه باشد، افزود: در این راستا ضروری است معاونت‌های خدمات شهری، شهرسازی و سازمان زیباسازی به صورت جدی در این زمینه وارد شده و به وی‍ژه برای ایام نوروز برنامه جامعی برای زیباسازی محیط‌های کارگاهی سطح شهر فراهم و به اجرا درآورند.

امینی بازسازی شبكه فاضلاب شهری را نیز امری ضروری دانست و ابراز داشت: شبکه فاضلاب اصفهان سالها است که دچار فرسودگی شده و هرازگاهی گوشه‌ای از شهر را با مشكل جدی روبرو می‌كند.

وی در ادامه اضافه کرد: از جمله مواردی که سبب بروز مشکل برای مردم شهر شده است، می‌توان به مشکل فاضلاب خیابان بزرگمهر ابتدای خیابان کسری اشاره کرد که در سال‌های گذشته چندین بار شکافته شده و مورد ترمیم قرار گرفته و هر روز نیز احتمال مشکلات جدید وجود دارد.