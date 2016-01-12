به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری، لیلا کفاش زاده مسئول گروه کودک و نوجوان پژوهشگاه با اعلام این خبر گفت: آخرین مهلت ارسال آثار ۱۴ بهمن ماه است و محدودیتی درتعدادو اندازه عروسکهای ارسالی نیز وجود ندارد.
او تاکید کرد: هویت و لباس عروسکها باید ملی، قومیتی، آئینی، اسطورهای یا تاریخی باشد و عروسکهای بدون شناسنامه درمسابقه شرکت داده نمیشوند.
به گفته این پژوهشگر، دبیرخانه مسابقه، ارسال کننده را صاحب اثر میشناسد و درصورتی که خلاف آن ثابت شود اثر از مسابقه حذف و امتیازات آن باطل میشود.
کفاش زاده افزود: عروسکهای شرکت کننده قابلیت نمایشهای دورهای داخلی و خارجی را با حفظ مالکیت معنوی صاحب اثر دارا هستند.
به کلیه شرکت کنندگانی که آثارشان به بخش نمایشگاهی راه می یابد لوح تقدیر اعطا و درپایان نیزکتابی به همراه شناسنامه آثار چاپ و منتشر خواهد شد.
او با اشاره به اینکه ارسال اثار به دبیرخانه به منزله پذیرش مقررات شرکت در مسابقه است، گفت: مسابقه عروسک های محلی اقوام ایران و سایر ملل ۱۹ بهمن ماه سالجاری و محل برگزاری آن نیز در محل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود.
این همایش و مسابقه توسط دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مشارکت امور زنان و خانواده سازمان، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم)، مرکز غیردولتی توسعه راهبردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملل و موسسه آوای طبیعت پایدار برگزار میشود.
نظر شما