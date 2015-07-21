افسانه احسانی، رئیس هیات مدیره موسسه «آوای طبیعت پایدار» در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نمایشگاه دو روزه عرضه عروسکهای بومی خبر داد و گفت: این محصولات فرهنگی با هدف کمک به ایجاد معیشت مکمل به منظور کاهش استفاده یکسویه از منابع طبیعی در روستاها تولید و عرضه میشود. تمامی مراحل طراحی و ساخت این عروسکها در روستا و توسط بانوان هنرمند روستایی-عشایری انجام میگیرد و سازندگان در کنار اعضای خانواده خود به خلق این آثار هنری میپردازند و همین مساله موجب تقویت تعامل میان نسلها میشود.
به گفته این کارآفرین، منحصر به فرد بودن، از دیگر ویژگیهای عروسکهای بومی است چراکه هنرمند بومی با تکیه بر استعداد و خلاقیت خود هر اثر را ویژه خلق میکند. همچنین، سازندگان با تولید عروسک های محلی خود بیش از پیش به فرهنگ و پوشش بومی منطقه خود نزدیک و به آن علاقمندتر میشوند. علاوه براین، زنان هنگام ساخت این محصولات، لالایی میخوانند پس لالاییها، شعرها، خاطرات گذشته و سایر ارزش های بومی مرتبط یادآوری میشوند.
احسانی که پیش از خراسان جنوبی، پروژه تولید عروسکهای بومی قشم و قزوین را دنبال میکرد با اشاره به دستاوردهای این دو پروژه گفت: روش ساخت دو نوع ازعروسکهای بومی خراسان جنوبی با حمایت بخش کودک و نوجوان پژوهشکده میراث به عنوان میراث ناملموس ثبت ملی شده؛ همچنین بانوان روستای تاجمیر، در خراسان جنوبی پس از یک سال تولید و عرضه عروسکهای بومی توانستهاند کلیه وامهای مربوط به منابع طبیعی خود را پرداخت کنند. از سوی دیگر، بانوان جزیره قشم تاکنون بالغ بر ۵۰۰۰ عروسک بومی خود را به علاقهمندان به طبیعت و فرهنگ ایران عرضه کرده و بانوان روستای اردبیلک استان قزوین توانستهاند برای عروسک های دست سازخود مشتریان بومی جذب کنند.
به گفته رئیس هیات مدیره موسسه اوای طبیعت پایدار این عروسکها سازگار با محیط زیست هستند و نشانه های فرهنگ غنی منطقه را با خود همراه دارند. بنابراین نسل جوان با ساختن عروسکهای این چنین، نه تنها با فرهنگ خود آشتی میکند بلکه با فروش آنها، وابستگی خود را به منابع طبیعی کاهش میدهد و ارزشهای فرهنگی خود را به سایر مناطق صادر میکند.
احسانی، زنان را سازندگان اصلی عروسکهای بومی دانست و افزود: هر چند سازندگان اصلی این عروسک ها بانوان هستند ولی سایراعضای خانواده نیزدر ساخت آنها مشارکت دارند. سازندگان، داستانهای زندگی و آرزوهایشان را مینویسند و به عروسکهای خود نصب میکنند. حس سازندگی، تقویت خلاقیت و اعتماد به نفس و افزایش امید به زندگی علاوهبر ایجاد شغل و معیشت مکمل از مزایای تولید این محصولات به شمار میرود.
نمایشگاه عرضه عروسکهای بومی پروژههای «هنربومی برای منابع طبیعی» ۳۱ تیر و اول مرداد ۱۳۹۴ از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب در موسسه آوای طبیعت پایدار به نشانی ولیعصر، ابتدای یوسف آباد، خیابان چهارم، پلاک ۱۲، زنگ ۲ برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند به دیدار عروسکهای خراسان جنوبی و قشم و قزوین بروند.
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