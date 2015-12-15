افسانه احسانی، در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نشستی در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران خبر داد و گفت: این مراسم ۲۴ آذرماه، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در تالار فرخی یزدی باغ موزه قصر برگزار و در آن به «عروسک‌های بومی و جایگاه آن در میراث ناملموس» پرداخته می‌شود.

به گفته مدیر موسسه آوای طبیعت پایدار، تمامی مراحل طراحی و ساخت این عروسک‌ها در روستا و توسط بانوان هنرمند روستایی-عشایری انجام می‌گیرد و سازندگان در کنار اعضای خانواده خود به خلق این آثار هنری می‌پردازند و همین مساله موجب تقویت تعامل میان نسل‌ها می‌شود.

احسانی به دیگر ویژگی‌های این عروسک‌ها اشاره و بیان کرد: هنرمند در خلق اثر خود، آزادی و خلاقیت دارد و سازندگان با ساخت این عروسک‌ها، به فرهنگ و پوشش بومی منطقه خود علاقه‌‌مندتر می‌شوند و هنگام ساخت، لالایی‌ها، شعرها و دیگر ارزش‌های محلی خود را یادآور می‌شوند.

این کارآفرین که پیش از خراسان جنوبی، پروژه تولید عروسک‌های بومی قشم و قزوین را دنبال می‌کرد با اشاره به دستاوردهای این دو پروژه گفت: روش ساخت دو نوع ازعروسک‌های بومی خراسان جنوبی با حمایت بخش کودک و نوجوان پژوهشکده میراث به عنوان میراث ناملموس ثبت ملی شده؛ همچنین بانوان روستای تاجمیر، در خراسان جنوبی پس از یک سال تولید و عرضه عروسک‌های بومی توانسته‌اند کلیه وام‌های مربوط به منابع طبیعی خود را پرداخت کنند. از سوی دیگر، بانوان جزیره قشم تاکنون بالغ بر ۵۰۰۰ عروسک بومی خود را به علاقه‌مندان به طبیعت و فرهنگ ایران عرضه کرده و بانوان روستای اردبیلک استان قزوین توانسته‌اند برای عروسک های دست سازخود مشتریان بومی جذب کنند.

به گفته رئیس هیات مدیره موسسه اوای طبیعت پایدار این عروسک‌ها سازگار با محیط زیست هستند و نشانه های فرهنگ غنی منطقه را با خود همراه دارند. بنابراین نسل جوان با ساختن عروسک‌های این چنین، نه تنها با فرهنگ خود آشتی می‌کند بلکه با فروش آنها، وابستگی خود را به منابع طبیعی کاهش می‌دهد و ارزش‌های فرهنگی خود را به سایر مناطق صادر می‌کند.

سمینار هفتگی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران با موضوع «عروسک‌های بومی و جایگاه آن در میراث ناملموس»، سه شنبه ۲۴ آذرماه در باغ موزه قصر به نشانی خیابان مطهری، خیابان پلیس، باغ موزه قصر، تالار فرخی یزدی و از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می‌شود.

همچنین نشست دیگری با عنوان مراسم آشنایی با عروسک‌های دست‌ساز بانوان روستایی- عشایری، جمعه ۲۷ اذرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فروشگاه فرهنگ به نشانی میدان ولی‌عصر، ابتدای بلوار کشاورز، نبش کوچه برادران مظفر برگزار خواهد شد.