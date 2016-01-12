به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت شهید «حمیدرضا اسداللهی» در مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی با اشاره به وصیت نامه شهید گفت: من هم به تأسی از شهید اسداللهی می‌خواهم شکر کنم نعمت‌های بزرگ الهی را، نعمت انقلاب اسلامی، نعمت ولایت فقیه و نعمت رهبری معظم انقلاب اسلامی و خدا را شکر می کنیم برای نعمت مردم خوب و نسل سوم انقلاب که یکی از معجزات این انقلاب اسلامی است. خدا را به خاطر همه این نعمت‌ها شکر می‌کنیم و از خدا می‌خواهیم عاجزانه که به ما توفیق بدهد که این شکر نعمت فقط در زبان نباشد و بتوانیم در عمل شکر این نعمت‌های بزرگ را که در این دوران نصیب ما شده انشاءالله به جا بیاوریم.

وی افزود: این انقلاب اسلامی که اینگونه عاشق و جانباخته دارد چیست؟ امروز که ۳۶، ۳۷ سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد فراز و نشیب‌ها و تهدیدها وخطرات بسیار جدی و بزرگ در انقلاب اسلامی داشتیم. وضعیتی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان یک جریانی از آب شیرین در میان یک اقیانوس آب‌های تلخ و ناگوار یاد کردند و توصیه‌ای که داشتند به حقیر همین بود که تلاش کنید که این مرزها حفظ بشود. ما باید مرز انقلاب اسلامی را با ضد انقلاب حفظ کنیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران اضافه کرد: به هر حال امروز ما از چنین نعمتی برخودار هستیم و نسل جوان امروز انقلاب، نسلی آگاه، مومن، انقلابی و بصیر و پا به کار انقلاب و از نظر فراوانی تعداد و درصد بیشتر از دوران ابتدایی جنگ است. مقایسه بخواهیم بکنیم نسبت جمعت گروه‌هایی که در جبهه‌ها حاضر شدند را با نیروهایی که امروز در گردانهای مختلف بسیج آماده هستند و سازماندهی شدند، این تعداد و این نسبت امروز از نظر کمیت هم بیشتر است. چه کار باید بکنیم تا شکر این نعمت بزرگ الهی را به جا بیاوریم. اولین اقدامی که باید بکنیم این است که باید از خودمان بگذریم و خودمان را نبینیم خاصیت شهید این است، خودش را نمی‌بیند، نیاز اسلام و انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را در نظر می گیرد و این حرکتش است.

سرلشکر جعفری گفت: خداوند ویژگی‌هایی در انسان‌هایی مثل شهید اسداللهی که می‌روند شهید می‌شوند قرارداده از جمله غیرت، شجاعت، بصیرت، ایمان به خدا، معنویت و این ها صفاتی است که در همه نیست. آدم‌ها متفاوت هستند از نظر ظاهر و قد و قیافه و اخلاق و رفتار. در این صفات هم متفاوت هستند ولی هنر ما اگر بخواهیم جا پای شهید بگذاریم این است که انقلاب اسلامی را درک کنیم و شرایط را بفهمیم، بسنجیم و نیاز را حس کنیم.

وی افزود: برای رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی لازم است از خودمان بگذریم و با توجه به استعدادی که خدای متعال به ما داده با روحیه جهادی نقش خودمان را به انقلاب اسلامی ایفا کنیم.

فرمانده کل سپاه در ادامه گفت: تحولاتی که در منطقه هست، همین شکل گیری داعش و تکفیری‌ها و این حوادثی که در سال‌های اخیر دارد اتفاق می‌افتد اینها همه زمینه‌ساز ظهور است. شما ببینید نتیجه مثبت آن آماده شدن نزدیک به دویست هزار نیروی مسلح جوان در کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان و یمن بوده است.

وی افزود: خودسازی یک نیروی جوان انقلابی امروز این است که عزمش را راسخ کند برای توانمند کردن خود برای ایفای نقش در انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و در این مسیر اگر کسی قرار گرفت فرصت بی‌نظیری است.

سرلشکر جعفری گفت: گذشتن از خود برای جنگ نرم، خودسازی، ساختن کشور، جهاد در عرصه‌های غیر از رزم البته سختتر است.

وی در پایان ضمن تشکر از مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی اضافه کرد: ‌ انشاءالله که خداوند توفیق شهادت به همه ما بدهد و علاوه بر جهاد سخت در مسیر جهاد در جنگ نرم انشاءالله قرار بگیریم.