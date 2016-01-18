«پل خواب» به روایت تصویر/ فیلمی که از داستایوفسکی الهام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اکتای براهنی با اولین تجربه سینمایی خود با نام «پل خواب» در بخش «نگاه نو» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

فیلمبرداری این اثر سینمایی زمستان سال گذشته آغاز شد و برای حضور در این دوره از جشنواره فیلم فجر آماده شده است.

«پل خواب» در ابتدا اقتباسی از «جنایات و مکافات» نوشته داستایوفسکی نویسنده روس بود که در پی بازنویسی های متعدد به اثری الهام گرفته از «جنایات و مکافات» تبدیل شد؛ اثری که می‌توان آن را در بستر اجتماعی و قصه محور دانست.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون اکبر زنجانپور، ساعد سهیلی، هومن سیدی و آناهیتا افشار حضور دارند.

کارگردان این اثر سینمایی در گفتگویی بیان کرده بود تا زمانی که بازخورد مخاطبان نسبت به این فیلم را نبیند به سراغ فیلم جدیدی نمی رود.

اکتای براهنی پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولین اثر سینمایی گفته بود: به دنبال روایتی بودم که مانند یک جنایت غیر قابل دیدن باشد. به این فکر می کردم که شاید در این دوره از سینمای ایران تماشای نادیدنی های یک قصه روی پرده سینما برای مخاطبان جذاب باشد. این فیلم روند قصه گویی متفاوتی نسبت به دیگر فیلم های سینمای ایران دنبال می کند و در عین حال اینکه فیلم به قصه گفتن بسیار وفادار است، اما فضای قصه گویی متفاوتی را دنبال می کند.