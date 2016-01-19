خراسان شمالی به عنوان پایلوت گیاهان دارویی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوری پیش از ظهر امروز درهشتمین جلسه کارگروه اشتغال این استان که درمحل استانداری خراسان شمالی برگزار شد، از حضور قریب الوقوع اعضای کانون کار آفرینان کشور به همراه نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تنی چند از سرمایه گذاران جهت بررسی و برنامه ریزی در حوزه گیاهان دارویی استان خبر داد.

وی اظهار داشت: استان خراسان شمالی با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای از طرف کانون کار آفرینان کشور به عنوان پایلوت گیاهان دارویی انتخاب شده است و باید از این ظرفیت به خوبی بهره برداری شود.

نوری همچنین ازتدوین برنامه جامع کارآفرینی استان در طول برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: این برنامه با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، سمن‌ها و بخش خصوصی در حال تدوین است.

وی افزود: برنامه جامع کارآفرینی استان قرار است تا پایان سال جاری پس از اخذ مصوبه کارگروه اشتغال استان در شورای برنامه ریزی استان مطرح شود.

همه دستگاهها همکاری و مشارکت کنند

معاون استاندار خراسان شمالی نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر موضوع پایلوت شدن استان در زمینه گیاهان دارویی، این موضوع را یک فرصت برای استان دانست و خواستار همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها شد.

محمود دلپسند از بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی استان خواست تا در خصوص مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان درحوزه تسهیلات مشاغل خانگی توجه ویژه داشته باشند.