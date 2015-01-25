کانون های کارآفرینی بازوان اجرایی دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوری پیش از ظهر یکشنبه در نشست هیئت امنای کانون کارآفرینان خراسان شمالی، با اشاره به این که این کانون سرانجام پس از گذشت ۱۰ سال از تاسیس استان دی ماه امسال با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شماری از مدیران استانی در شهرک صنعتی بیدک بجنورد راه اندازی شد، اضافه کرد: هدف از راه اندازی این کانون افزایش توان مدیریتی در بخش های مختلف است.

وی با بیان این که شناسایی و کمک برای رفع موانع کارآفرینی و آموزش کارآفرینان از جمله برنامه های اصلی این تشکل غیردولتی محسوب می شود، افزود: در همین راستا در سال ۹۴ به منظور ارتقای فرهنگ کارآفرینی نخستین جشنواره دانش آموزان و دانشجویان کارآفرین در بجنورد برگزار خواهد شد.

دبیر هیئت امنای کانون کارآفرینان خراسان شمالی با اشاره به این که کانون های کارآفرینی بازوان اجرایی دولت تدبیر و امید در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند، اظهار داشت: این کانون ها در زمینه تامین زیرساخت ها و شناسایی کارآفرینان نیز می توانند به مدد دستگاه های اجرایی بیایند.

نوری راه اندازی کانون کارآفرینان استان در راستای افزایش توان مدیریتی و نیز شناسایی موانع و مشکلات و رفع این موانع جهت ایجاد بستر مناسب در راستای ترویج کارآفرینی و رسیدن به اشتغال پایدار را از اولویت های خراسان شمالی برشمرد که با راه اندازی این کانون در مسیر اجرا قرار گرفته اند.

وی با بیان این که ارائه خدمات مشاوره ای، آسیب شناسی و شناسایی مشکلات پیش روی کارآفرینی در استان، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه کارآفرینی و حمایت مادی و معنوی از کارآفرینان از جمله برنامه های کانون کارآفرینان خراسان شمالی در ماه های آتی است، اضافه کرد: از همه اساتید و خیران کارآفرین و صاحبان ایده در استان انتظار می رود تا با مشارکت فعال در کانون زمینه پیشبرد اهداف مذکور و پیشرفت خراسان شمالی را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این نشست اهداف و برنامه های عملیاتی یک سال آتی کانون کارآفرینان خراسان شمالی از سوی اعضای کانون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اهم اقدامات به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.

گفتنی است، هیأت امنای کانون کارآفرینان خراسان شمالی طبق قانون استاندار یا نماینده تام الاختیار استاندار، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل جهاد کشاورزی، یک عضو هیات علمی دانشگاه و شش کارآفرین برتر استانی هستند.