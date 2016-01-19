بجای پالایش سلایق سیاسی به عمل اقتصادی نامزدها توجه شود

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، جمعی از نمایندگان مجلس از جمله نادر قاضی پور، مسعود پزشکیان، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم، علیرضا محجوب، احمد سالک و حمیدرضا فولادگر در نامه‌ای به حضرت آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، درخواست کردند که فارغ از تمایلات سیاسی نظارت کنندگان خدوم و محترم، ترتیبی اتخاذ شود تا الک ریز به جای پالایش سلایق سیاسی برای سرند عمل اقتصادی نامزدها به ویژه صاحبان پایگاه و جایگاه اجتماعی به کار گرفته شود تا مجلسی در شأن و تراز نظام مستضعف‌گرای جمهوری اسلامی داشته باشیم.

متن این نامه به شرح ذیل است:

«حضور محترم جناب آیت الله جنتی (زید عزه)

دبیر محترم شورای نگهبان

قدردانی و تشکر از زحمات شبانه روزی اعضای محترم شورای نگهبان به ویژه آیت الله جنتی

احتراماً ضمن آرزوی توفیق روزافزون جنابعالی و کلیه دست اندرکاران آن نهاد در خدمت به نظام مقدس و خداقوت بابت تلاش طاقت فرسا جهت برگزاری انتخاباتی باشکوه در ۷ اسفند سال جاری، به استحضار می رساند جنابعالی از زمره مسئولانی هستید که آفات رخنه فساد در بدنه تصمیم گیران نظام را با تمام وجود درک نموده اید و بارها نسبت به نفوذ آزمندان و فاسدین در مناصب حکومتی هشدار داده اید. متاسفانه سال هاست که به دلیل عافیت طلبی عده ای و عدم انجام صحیح تکلیف از سوی عده ای دیگر شاهد شیوع همه جانبه فساد در کشور هستیم.

بی انضباطی مالی و فاصله گرفتن از معنویت با عنصر طمع ممزوج شده و با کمال تاسف فساد عریانتر از گذشته به صورت سیستمی بروز نموده است. و امروز به جای اینکه فرمایش حضرت امام (ره) را نصب‌العین قرار دهیم و نسل به نسل و سینه به سینه شرافت و اعتبار پیشتازان نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا را محفوظ بداریم، در زرق و برق دنیا گرفتار آمده ایم و با دامن زدن آگاهانه به نزاع چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا فضای سیاسی و اجتماعی کشور را به بیراهه سوق داده ایم.

اینکه در آستانه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آن نهاد محترم، لازم دانستیم به عنوان وکلای ملت در راستای انجام تکلیف شرعی خویش تاکید نماییم که هیچ معروفی را اولی تر از غربالگری قوه مقننه از فساد و واکسینه نمودن آن در برابر این بیماری مهلک نمی دانیم.

توجه به نگاه ژرف حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) آنجا که فرمودند: "این مجلس است که اساس یک کشور را به صلاح یا فساد می برد"، خواسته اصلی ماست و در این راستا استدعا داریم که فارغ از تمایلات سیاسی نظارت کنندگان خدوم و محترم ترتیبی اتخاذ گردد تا الک ریز به جای پالایش سلایق سیاسی برای سرند عمل اقتصادی نامزدها به ویژه صاحبان پایگاه و جایگاه اجتماعی به کار گرفته شود تا انشالله مجلسی در شأن و تراز نظام مستضعف گرای جمهوری اسلامی داشته باشیم.

توجه جنابعالی را به دریافت کنندگان کارت های بهادار از معاون اول محبوس دولت قبل و قاضی معزول و غاصب مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی جلب می نماییم که نمونه ای از خروار است.

از خداوند متعال مسئلت می نماییم که در ارتباط با مردم و رسیدگی به مشکلات آنان و حمایت از محرومان و مستضعفان ثابت قدم باشیم.

اللَّهُمَّ وَفِّقْنِی لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى »