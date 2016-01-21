مصطفی نودهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی مذاکرات با فدراسیون کبدی عراق برای به دست گرفتن هدایت این تیم، اظهار کرد: در دور مقدماتی مسابقات لیگ استاندارد که شهریورماه سال جاری در کرمانشاه برگزار شده بود، من به عنوان مربی تیم های سرحدی گرگان و دلند گلستان حضور داشتم و در همان روز دبیر فدراسیون عراق در محل برگزاری مسابقات حاضر شده بود.

نودهی افزود: دبیر فدراسیون کبدی عراق در همان روز برای سپردن هدایت تیم ملی کشورش با من مذاکرات شفاهی انجام داد و من اعلام کردم در این زمینه باید هماهنگی های لازم با فدراسیون کبدی کشورمان صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی فدراسیون، برای ارزیابی شرایط موجود به کشور عراق سفر کردم و به عنوان یکی از مدرسین در رده های پایه کبدی عراق مشغول به آموزش شدم.

وی تصریح کرد: پس از مدتی عراقی ها برای هدایت یکی از تیم های جوانان یا بزرگسالان کشورشان پیشنهاد مذاکره دادند و بر این اساس در مدتی که در آنجا حضور داشتم، مذاکرات فشرده ای را پشت سر گذاشتیم.

این مربی گلستانی از جدی تر شدن مذاکرات خبر داد و گفت: با انجام مذاکرات، بر سر مسائل کلی توافق اولیه صورت گرفت و بخشی از مذاکرات درباره مسائل جزئی باقی مانده است و پس از حصول توافق نهایی، متن قرارداد به فدراسیون کبدی ایران ارسال می شود و در صورت تایید فدراسیون مفاد قرارداد اجرایی خواهد شد.

گفتنی است؛ مصطفی نودهی در دوران ورزشی خود سابقه قهرمانی کبدی ساحلی جهان در سال ۲۰۰۴، نایب قهرمانی کبدی استاندارد بازی های آسیایی گوانگژو ۲۰۱۰، نایب قهرمانی کبدی سالنی بازی های آسیایی ویتنام ۲۰۰۹، سومی مسابقات کبدی ساحلی آسیایی عمان و تنها پرچمدار گلستانی در بازی های آسیایی ساحلی (کاروان محرم) ۲۰۱۰ را در کارنامه دارد.

در صورت به نتیجه رسیدن کامل مذاکرات و عقد قرارداد، نودهی نخستین سرمربی لژیونر تاریخ کبدی ایران در بخش کبدی استاندارد خواهد بود.