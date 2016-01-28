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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۳۷

معاون وزیر کار خبرداد؛

توافقات جدید اشتغالی تهران-توکیو/ گسترش همکاری‌های آموزش شغلی

توافقات جدید اشتغالی تهران-توکیو/ گسترش همکاری‌های آموزش شغلی

معاون وزیر کار با اعلام گسترش همکاری‌های آموزش شغلی و مهارتی بین ایران و ژاپن گفت: در زمینه تدوین استانداردهای آموزشی، اقدامات مشترکی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین سازگار نژاد در دیدار با سفیر ژاپن در تهران بیان داشت: به منظور توسعه تعاملات بین المللی، تقویت آموزش های مهارتی و ارتقاء کیفی این آموزش ها در کشور و بررسی زمینه همکاری مشترک با سایر کشورها در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گرفته است.

معاون وزیر کار با اشاره به ظرفیت های مناسب کشور ژاپن گفت: گسترش همکاری آموزشی با آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جايكا)، ارائه آموزش های تخصصی به مربیان و مسئولان آموزش فنی  و حرفه ای، همکاری با کمپانی ها و شرکت های بزرگ در حوزه آموزش فنی و حرفه ای از جمله ایجاد مرکز آموزش فنی وحرفه ای از زمينه هاي همكاري بين كشور ايران و ژاپن است.

وی همکاری در زمینه تدوین استانداردهای آموزشی و برگزاری دوره های مهارتی، برقراری تعاملات فی مابین مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای و مرکز شیزواکاو و توسعه همکاری با بخش خصوصی کشور ژاپن را دیگر محورهای همكاري دو كشور برشمرد.

سازگارنژاد اظهارداشت: در صورتي كه سفارت ژاپن امكان همكاري هاي آموزشي را بين شركت هاي خصوصي ژاپن و مراكز آموزش فني و حرفه اي ايران برقرار كند، اقدام ارزشمندي صورت گرفته كه مي تواند به عنوان پل ارتباطي مؤثري در همكاري هاي دو جانبه واقع شود.

همچنین سفیر کشور ژاپن نیز در این دیدار با اشاره به توسعه روابط بین المللی ایران با سایر کشور پس از اجرای برجام و لغو تحریم ها، از علاقمندی کشورش برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران خصوصا سازمان آموزش فنی وحرفه ای خبر داد.

«هيروياسوكوباياشي» آینده روابط ایران با ژاپن را بسیار روشن ذکر کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران کشور بزرگی است که به عنوان مرکز خاورمیانه محسوب می شود و ضروری است پس از لغو تحریم های ایران زمینه های همکاری بین ایران و ژاپن بررسی شود تا بتوانیم مرحله به مرحله زمینه های همکاری آموزش فنی وحرفه ای و شرکت های بزرگ صنعتی ژاپن را فراهم نماییم.

کد مطلب 3035710

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