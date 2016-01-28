کیک تولد ۴۳ سالگی تئاتر شهر بریده شد/ وزیر ارشاد به مراسم نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه ۸ بهمن مراسم جشن تولد ۴۳ سالگی مجموعه تئاتر شهر بعد از اجرای اول نمایش «رعنا» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه می رفت، برگزار شد.

در این مراسم علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد، داریوش فرهنگ، حسین مسافر آستانه، خسرو احمدی، جواد عزتی، ناصر وحدتی، هوشنگ هیهاوند و ... حضور داشتند.

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز که برای دیدن نمایش «عامدانه، عاشقانه، قاتلانه» به مجموعه تئاتر شهر آمده بود، قرار بود در این مراسم حضور داشته باشد که به دلیل تاخیر در اجرای این نمایش به مراسم جشن تولد تئاتر شهر نرسید.

اجرای برنامه را محمد جعفریان مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر برعهده داشت و در ابتدا از پریسا مقتدی مدیر تئاتر شهر دعوت کرد که روی سن حاضر شود.

مقتدی در سخنانی کوتاه ضمن خیرمقدم به مرادخانی و سایر هنرمندان حاضر در سالن عنوان کرد: افتخار می کنم در روزگاری به سر می برم که تجربه کار کردن و مسئولیت پذیرفتن در این بنای مدور و زیبا را بر عهده دارم. این اتفاق یکی از افتخارات زندگی من است.

در ادامه جعفریان با قرار گرفتن در کنار پوستر اولین نمایشی که در سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه رفته بود، عنوان کرد: از ۷ بهمن سال ۱۳۵۱ نمایش «باغ آلبالو» نوشته چخوف و به کارگردانی آربی آوانسیان به صحنه رفت که داریوش فرهنگ یکی از بازیگران آن نمایش بود به همین جهت از این هنرمند دعوت می کنم که روی سن حضور پیدا کند.

داریوش فرهنگ در میان تشویق تماشاگران روی صحنه رفت و بعد از خسته نباشید به مجموعه تئاتر شهر برای برگزاری این مراسم گفت: نمایش «باغ آلبالو» با بازی من، سوسن تسلیمی، پرویز پورحسینی، محمدی هاشمی و بسیاری دیگر از این هنرمندان در سال ۵۱ به صحنه رفت و من افتخار می کنم که در افتتاح آن نمایش در آن سال شرکت داشتم.

وی متذکر شد: ما گروه دانشجویی بودیم بنام گروه «پیاده» و در آن زمان که تئاتر شهر در حال ساخت و ساز بود می دیدیم که چگونه سرامیک روی سرامیک این مجموعه گذاشته می شود و بسیار خوشحال بودیم که چنین مجموعه ای در تهران ساخته می شود چون تئاتر روح این ملت است. تصور کنید اگر در چهارراه ولی عصر مجموعه تئاتر شهر وجود نداشت با چه شهر غم زده ای روبرو بودیم. اگر با اختلاس های میلیاردی می توان پول مردم را از بین برد اما اندیشه این ملت را نمی توان بر باد داد و این شما تماشاگران هستید که به تئاتر معنا می بخشید.

وی همچنین با خواندن شعری از نظامی گنجوی ادامه داد: سخن بسیار داری اندکی کن/ یکی را صد نکن صد را یکی کن. این عشق شورانگیز بچه های تئاتر و عشق شما تماشاگران است که باعث ماندگاری هنر می شود. این هنر را سر باز ایستادن نیست.

در ادامه این مراسم جعفریان با اشاره به زیبایی های کاشی ها محوطه تئاتر شهر و اینکه هیچکدام از این کاشی ها نقوش تکراری ندارند از اصغر کاشی تراش اصفهانی کاشی کار مجموعه تئاتر شهر دعوت کرد که روی صحنه بیاید.

این هنرمند کاشی کار که با تشویق تماشاگران روی سن حاضر شد در سخنانی کوتاه عنوان کرد: هنر به هر شکلی که ارائه شود خوب است چون هنر همیشه حرف اول را می زند.

در ادامه جعفریان با دعوت از علی مرادخانی از او دعوت کرد تا با همراهی داریوش فرهنگ و اصغرکاشی تراش اصفهانی کیک تولد تئاتر شهر را ببرند.

داریوش فرهنگ قبل از بریدن کیک با اشاره به طرح کیک عنوان کرد: دلم نمی آید تئاتر را ببرم اما به پاس احترام مراسمی که برگزار شده با اجازه همه حضار کیک را می برم.

مرادخانی نیز بعد از بریدن کیک بیان کرد: امسال به کمک دکتر نوبخت توانستیم بودجه تاتر را به دو برابر سال های گذشته افزایش دهیم که بخش اعظم آن برای تئاتر مصرف خواهد شد.

در پایان مراسم هنرمندان حاضر در سالن با کیک تولد عکس یادگاری گرفتند.