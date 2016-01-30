به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از برگزاری سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر جمعه ۹ بهمن ماه ۱۱ نمایش در بخش صحنه ای و ۶ نمایش در بخش خیابانی و محیطی اجرا شدند.

بر این اساس در بخش خیابانی و محیطی ساعت ۱۶ نمایش «پسماندگان» به کارگردانی کیوان نخعی از تهران، ساعت ۱۶:۳۰ «آخرین لالایی مادر» به کارگردانی پژمان شاهوردی از بروجرد، ساعت ۱۷ «نوازش جوجه تیغی» به کارگردانی فاطمه رادمنش از تهران، ساعت ۱۸ «کسی فشنگ ها را نمی شمارد (۲)» به کارگردانی امیر حسین شفیعی از ورامین همگی در محوطه تئاتر شهر اجرا شدند. در باغ هنر (خانه هنرمندان ایران) ساعت ۱۷ «عروسک ها عاشق می شوند» به کارگردانی سمانه موسوی از تهران و در محوطه برج میلاد ساعت ۱۷ نمایش «فیگور» به کارگردانی مجتبی خلیلی از تهران میزبان علاقه مندان تئاتر شدند.

در بخش صحنه ای نیز نمایش های «هملت» به کارگردانی توماس اوسترمایر در تالار وحدت، «در خواب دیگران» به کارگردانی نادر برهانی مرنددر تالار چهارسو، «زمانی برای گاوهای شیرده» به کارگردانی حسین سبحانی مینابی در تالار سایه، «کات» به کارگردانی صاحب آهنگر در تالار قشقایی، «چشم برهم زدن» به کارگردانی محمد حسین زیگساری در تالار مولوی، «خانه ای در آسیا» به کارگردانی آگروپاسیون سنور سرانو از اسپانیا در تالار حافظ، «هیچ کس نبود بیدارمان کند» به کارگردانی پیام دهکردی در سالن استاد سمندریان، «به یاد آر مرا» به کارگردانی فائزه رخ فیروز در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان، «مرگ کسب و کار من است» به کارگردانی پیمان کریمی در تماشاخانه سرو، «پیکر زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی» به کارگردانی پانته آ میرفصیحی در باغ موزه قصر و «سال ثانیه» به کارگردانی حمید پورآذری در زمین تنیس مجموعه تاریخی سعد آباد به صحنه رفتند.

در دومین اجرای نمایش «هملت» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، رحمت امینی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، مسعود دلخواه، آتیلا پسیانی و تعداد دیگری از هنرمندان حضور داشتند.

اجرای شب گذشته این اثر نمایشی با استقبال گسترده علاقه مندان به تئاتر همراه بود. به این ترتیب که تالار وحدت میزبان ۳۰۰ نفر بیش از ظرفیت خود بود و بسیاری از تماشاگران به صورت ایستاده در سالن و بالکن های نمایش، «هملت» را دیدند. جمعیت حاضر در نالار وحدت به اندازه ای بود که در بخش هایی از نمایش بازیگر نقش هملت که در صحنه هایی وارد گفتگو با تماشاگران می شد به شوخی عنوان کرد بهتر است تماشاگران ایستاده جایشان را با کسانی که از ابتدای نمایش روی صندلی نشسته اند، عوض کنند و حتی دختری را که ایستاده نمایش را تماشا می کرد به طرف تنها صندلی خالی در تالار وحدت هدایت کرد. وی همچنین در میانه نمایش به این نکته اشاره کرد که تا به حال روبروی این همه مخاطب بازی نکرده است.

نمایش «در خواب دیگران» به کارگردانی نادر برهانی مرند نیز شب گذشته در اولین اجرای خود میزبان مخاطبان در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر بود. در جدول جشنواره اعلام شده بود که این نمایش در دو نوبت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ اجرا می شود اما چند روز مانده به اجرا کارگردان اعلام کرد که به دلیل شرایط اجرا و طولانی بودن زمان نمایش در هر دو روز اجرای نمایش در جشنواره تنها در یک نوبت ۲۰:۳۰ اجرا می شود.

این مساله باعث بروز مشکلات زیادی برای افرادی شده بود که بلیت نوبت اول نمایش را از قبل خریداری کرده بودند اما به دلیل اطلاع رسانی دیر موقع نمی دانستند باید با بلیت سوخته ای که در دست دارند، چه کنند. گفته می شود که سایت تیوال که فروش بلیت های این دوره از جشنواره را البته با حرف و حدیث های بسیار برعهده دارد، قرار است هزینه این بلیت را به مخاطبان بازگرداند اما معلوم نیست مثلا تکلیف افرادی که از شهرستان برای دیدن این نمایش به تهران آمده اند و بلیت سانس ۱۸:۳۰ را خریداری کرده اند چه می شود.

یکی از نکات مورد توجه در برگزاری این دوره از جشنواره تئاتر فجر همراهی روابط عمومی و مسئولان تالارهای مختلف مخصوصا مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه ایرانشهر با خبرنگاران است. با توجه به مشکلاتی که قبل از آغاز جشنواره در تهیه بلیت برای اهالی رسانه به وجود آمد اما تا این لحظه روابط عمومی و کارکنان تالارهای مختلف نمایشی کمال همراهی را با خبرنگاران و اهالی رسانه کرده اند تا جایی که هیچ خبرنگارانی تا امروز بدون صندلی نمانده و موفق به تماشای هر نمایشی که علاقه مند بوده، شده است.